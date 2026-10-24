Hatay Havalimanı'nda çalışmalar hızlandı! 43 bin metrekarelik apron tamamlandı: Uraloğlu yıl sonu hedefini açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından yenileme çalışmalarının sürdüğü Hatay Havalimanı'nda yeni tesisler ve apron genişletme projesinin 2026 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. 43 bin 36 metrekarelik ilave apron ile ana nizamiye binasının tamamlandığını belirten Uraloğlu, itfaiye ve enerji altyapısındaki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı'nda onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanında yürütülen projelerin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası onarım ve yenileme ile yeni binaların yapımı ve apron genişletilmesi olmak üzere iki ayrı projenin yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, mevcut altyapının büyük ölçüde yenilendiğini, yeni tesislerin inşasında ise önemli aşama kaydedildiğini bildirdi.
YENİ TESİSLER İÇİN HEDEF YIL SONU
Hatay Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini güçlendirecek çalışmaların yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Hatay Havalimanı'nda yeni binaların yapımı ve apron genişletilmesini kapsayan projemizi 2026 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
Proje kapsamında 2 bin 133 metrekarelik yeni itfaiye binası, bin 745 metrekarelik kuvvet santrali ve 88 metrekarelik ana nizamiye binası yer alıyor. Ayrıca 43 bin 36 metrekarelik ilave apron ve 10 bin 800 metrekarelik kamu havacılık apronu da proje kapsamında bulunuyor.
43 BİN METREKARELİK APRON TAMAMLANDI
Havalimanındaki çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını açıklayan Uraloğlu, "43 bin 36 metrekarelik ilave apron alanında genişletme çalışmalarını ve ana nizamiye binasının yapımını tamamladık" ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, terminal binasında yürütülen tadilat ve onarım çalışmalarının da sona erdiğini bildirdi.
İTFAİYE VE ENERJİ ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR
Yeni tesislerde devam eden çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Yeni itfaiye binasının elektrik ve mekanik tesisatı ile kuvvet santralinin elektrik altyapısında çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Apron bariyer binası, terfi havuzları ve pompalar ile yağmur suyu ve atık su sistemlerindeki çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, kara tarafı altyapı imalatlarının da devam ettiğini kaydetti.
Yeni tesislerin tamamlanmasıyla havalimanının itfaiye, enerji ve işletme altyapısı daha da güçlendirilecek.
3 BİN METRELİK PİST YENİLENDİ
Depremlerin ardından havalimanının uçuş altyapısında kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Deprem sonrasında 3 bin metrelik pistimizi yeniledik, yeni paralel taksi yolu ve bağlantı taksi yollarını tamamladık" açıklamasında bulundu.
Bu kapsamda 2 bin 720 metre uzunluğundaki yeni paralel taksi yolu, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları ile mevcut apronun yenileme işlemleri tamamlandı.
TERMİNAL VE LOJMAN BİNALARI GÜÇLENDİRİLDİ
Havalimanındaki terminal ve lojman binalarının güçlendirme çalışmalarının da bitirildiğini aktaran Uraloğlu, "Sedde sızdırmazlık duvarı ve zemin altı geçirimsiz perde imalatlarını tamamladık. Isı merkezi ve regülatör binası ile çevre aydınlatması ve güvenlik yolu çalışmalarımızı da bitirdik." ifadelerini kullandı.
Ailekart ile 56 milyar lirayı aşkın destek
"İstikrarsızlığın temeli İsrail"