6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı'nda onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanında yürütülen projelerin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası onarım ve yenileme ile yeni binaların yapımı ve apron genişletilmesi olmak üzere iki ayrı projenin yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, mevcut altyapının büyük ölçüde yenilendiğini, yeni tesislerin inşasında ise önemli aşama kaydedildiğini bildirdi.

Hatay Havalimanı'nın altyapısı yeni yatırımlarla güçlendiriliyor. (Fotoğraf: Takvim) YENİ TESİSLER İÇİN HEDEF YIL SONU Hatay Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini güçlendirecek çalışmaların yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Hatay Havalimanı'nda yeni binaların yapımı ve apron genişletilmesini kapsayan projemizi 2026 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Proje kapsamında 2 bin 133 metrekarelik yeni itfaiye binası, bin 745 metrekarelik kuvvet santrali ve 88 metrekarelik ana nizamiye binası yer alıyor. Ayrıca 43 bin 36 metrekarelik ilave apron ve 10 bin 800 metrekarelik kamu havacılık apronu da proje kapsamında bulunuyor. 43 BİN METREKARELİK APRON TAMAMLANDI Havalimanındaki çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını açıklayan Uraloğlu, "43 bin 36 metrekarelik ilave apron alanında genişletme çalışmalarını ve ana nizamiye binasının yapımını tamamladık" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, terminal binasında yürütülen tadilat ve onarım çalışmalarının da sona erdiğini bildirdi.