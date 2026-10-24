Mardin'de feci kaza! Otomobil sulama kanalına devrildi: Aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren çocukların 5, 5, 9 ve 11 yaşlarında olduğu öğrenildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, öğleden sonra Nusaybin-Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
4 ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) hayatını kaybettiği belirlendi.
HASTANEDE DE KURTARILAMADILAR
Kazada yaralanan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan iki kadın da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.