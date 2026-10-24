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Mardin'de feci kaza! Otomobil sulama kanalına devrildi: Aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren çocukların 5, 5, 9 ve 11 yaşlarında olduğu öğrenildi.

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Mardin'de feci kaza! Otomobil sulama kanalına devrildi: Aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, öğleden sonra Nusaybin-Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: DHA)Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: DHA)

4 ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) hayatını kaybettiği belirlendi.

Mardin'de feci kaza! Otomobil sulama kanalına devrildi: Aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti-3

HASTANEDE DE KURTARILAMADILAR

Kazada yaralanan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'de feci kaza! Otomobil sulama kanalına devrildi: Aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti-4

Tedavi altına alınan iki kadın da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mardin'de feci kaza! Otomobil sulama kanalına devrildi: Aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti-6 Mardin'de feci kaza! Otomobil sulama kanalına devrildi: Aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti-7 Mardin'de feci kaza! Otomobil sulama kanalına devrildi: Aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti-8
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