Tedavi altına alınan iki kadın da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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