UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba’dan Türkiye’ye ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba’nın 24 Ekim’de Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba’dan Türkiye’ye ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba'nın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin 24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba’dan Türkiye’ye ziyaret-2 Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba’dan Türkiye’ye ziyaret-3 Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba’dan Türkiye’ye ziyaret-4
Başkan Erdoğan, Üsküdar ve Ataşehir belediye başkan vekillerini kabul etti
SONRAKİ HABER

Başkan Erdoğan’dan İstanbul kabulü
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler