Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba’dan Türkiye’ye ziyaret
Dışişleri Bakanlığı, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba’nın 24 Ekim’de Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
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Dışişleri Bakanlığı, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba'nın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin 24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel