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Başkan Erdoğan, Üsküdar ile Ataşehir belediye başkan vekillerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Üsküdar ve Ataşehir belediye başkan vekilleri ve AK Parti ilçe başkanlarını kabul etti. Özdemir, kabulün ardından Erdoğan’a İstanbul’a gösterdiği yakın ilgi için teşekkür etti.

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Başkan Erdoğan, Üsküdar ile Ataşehir belediye başkan vekillerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ve AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çifçi'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan, Üsküdar ile Ataşehir belediye başkan vekillerini kabul etti-2

ÖZDEMİR'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Kabule ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabullerinde; Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Muhammed Emin Sarıoğlu, Ataşehir Belediye Başkan Vekilimiz Serdar Orhan, Üsküdar İlçe Başkanımız Taha Sarıcaoğlu ve Ataşehir İlçe Başkanımız Burak Çifçi ile birlikte yer aldık.

Nazik kabulleri ve İstanbul'umuza gösterdikleri yakın ilgi için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum.

Görüşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyor, Belediye Başkan Vekillerimize görevlerinde başarılar temenni ediyorum.

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Başkan Erdoğan, Üsküdar ile Ataşehir belediye başkan vekillerini kabul etti-4 Başkan Erdoğan, Üsküdar ile Ataşehir belediye başkan vekillerini kabul etti-5 Başkan Erdoğan, Üsküdar ile Ataşehir belediye başkan vekillerini kabul etti-6

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