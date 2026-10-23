Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 17:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026 17:53

Bilişim Uzmanı Engin Aydın, A Haber yayınında sosyal medya kullanıcılarının kişisel verilerini koruması gerektiğini belirterek dolandırıcılık riskine karşı uyarıda bulundu. Aydın, e-posta hesaplarının güvenliğinin önemini vurgularken, alternatif bulunduğunda verileri Türkiye'de saklanan uygulamaların tercih edilmesini önerdi. Yayında, yerli sosyal medya uygulaması Mimi de örnek gösterildi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşılaşmasının gelişimlerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle Meta'ya yönelik hukuki süreç hazırlığında olduğunu açıkladı. Haberde, ABD'nin New Mexico eyaletindeki davada Meta'ya 25 milyar dolar ceza verildiği ve şirketin kararı temyize götüreceğini bildirdiği aktarıldı.