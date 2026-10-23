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Meta'ya 25 milyar dolarlık ceza sonrası MEB'den dava hazırlığı! Uzman isim uyardı: “Birikimlerimizi kaybedebiliriz”

Meta'ya 25 milyar dolarlık ceza sonrası MEB'den dava hazırlığı! Uzman isim uyardı: “Birikimlerimizi kaybedebiliriz”

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ABD'nin New Mexico eyaletinde Meta'ya 25 milyar dolar para cezası verildiği belirtilirken, Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı da çocukların sosyal medyada karşılaştığı zararlı içerikler nedeniyle hukuki süreç hazırlığında. A Haber'de konuşan Bilişim Uzmanı Engin Aydın, kişisel verilerin dolandırıcılıkta kullanılabileceğine dikkat çekerek kullanıcıları uyardı.

Bilişim Uzmanı Engin Aydın, A Haber yayınında sosyal medya kullanıcılarının kişisel verilerini koruması gerektiğini belirterek dolandırıcılık riskine karşı uyarıda bulundu. Aydın, e-posta hesaplarının güvenliğinin önemini vurgularken, alternatif bulunduğunda verileri Türkiye'de saklanan uygulamaların tercih edilmesini önerdi. Yayında, yerli sosyal medya uygulaması Mimi de örnek gösterildi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşılaşmasının gelişimlerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle Meta'ya yönelik hukuki süreç hazırlığında olduğunu açıkladı. Haberde, ABD'nin New Mexico eyaletindeki davada Meta'ya 25 milyar dolar ceza verildiği ve şirketin kararı temyize götüreceğini bildirdiği aktarıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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