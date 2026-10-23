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Sarıgül soruşturmasında 5 şüpheli mahkemeye sevk edildi

Sarıgül soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklama, 2'si ise ev hapsi talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

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Sarıgül soruşturmasında 5 şüpheli mahkemeye sevk edildi

Sarıgül soruşturması kapsamında 5 kişi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı tutuklama talebiyle, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren ise ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sevk edilenler:
- Cihan Tunç
- Çağlar Sezgin
- Ümit İlker Avcı

Ev hapsi talebiyle sevk edilenler:
- Beşir Ömer Demir (Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması olarak tanınıyor)
- Atakan Eren

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