İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mal varlığı aklama soruşturmasında 5 şüpheli hakkında mahkeme kararını verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı ve Çağlar Sezgin tutuklandı. Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Beşir Ömer Demir ile Atakan Eren hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİYE EV HAPSİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı tutuklama talebiyle, Beşir Ömer Demir ile Atakan Eren ise ev hapsi talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Beşir Ömer Demir ile Atakan Eren ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.