Söz konusu konuşmanın vergi istismarını önlemeye yönelik yasal düzenlemeyle ilgili olduğunu ifade eden Yılmaz, kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset her şeyden önce dürüstlük ve samimiyet işidir. 11 Aralık 2025'te bir finans zirvesinde yaptığım konuşmanın, cımbızlanarak ve bağlamından koparılarak nasıl bir dezenformasyon haline getirildiği dürüst ve samimi olmayan yaklaşıma bir örnektir."



"DEZENFORMASYON VE SALDIRILARA BİR MİLLETVEKİLİ DE KATILDI"



Konuşmasının belirli bölümlerinin farklı anlamlar yüklenerek dolaşıma sokulduğunu belirten Yılmaz, söz konusu paylaşımlara bir milletvekilinin de katıldığını ifade etti.

Yılmaz, "Hangi mahfillerden yayıldığı belli olan dezenformasyon ve saldırılara dün gece bir milletvekili de katılmıştır. Asgari düzeyde dikkat sahibi herkes, konuşmamın istismarcılara dönük bir düzenlemenin yanlış algılara konu edilmesiyle ilgili olduğunu rahatlıkla anlayabilir." dedi.



"PATRON FONLARI" İÇİN VERGİ İSTİSNASI KALDIRILDI



Yılmaz, tartışmalara konu olan konuşmasının dayanağını oluşturan yasal düzenlemenin ayrıntılarını da paylaştı.

4 Aralık 2025'te kabul edilen 7566 sayılı Kanun'un 3. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde değişiklik yapıldığını hatırlatan Yılmaz, yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilen ve TEFAS'a kayıtlı olmayan, kamuoyunda "patron fonları" olarak da adlandırılan fonların kazançlarına yönelik gelir vergisi istisnasının kaldırıldığını belirtti.

Böylece söz konusu fonlardan elde edilen kârların da gelir vergisine tabi hale getirildiğini aktaran Yılmaz, 11 Aralık'taki konuşmasında bu düzenlemeye açıklık getirdiğini ve vergi istismarcıları dışındaki kesimlerin olumsuz etkilenmeyeceğini vurguladığını ifade etti.



"MEŞRU YATIRIMCILARA VE SİSTEME ZARAR VERİLMEMELİ"



Ekonomik düzenlemelerin kamuoyuna açık ve anlaşılır biçimde anlatılmasının önemine işaret eden Yılmaz, düzenleyici otoritelerin yanlış algıların önüne geçmek için daha etkin iletişim kurması gerektiğini belirtti.