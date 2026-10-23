Dünyanın farklı bölgelerinde çatışmaların ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde İstanbul, kritik bir diplomasi buluşmasına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenecek toplantılarda, Türkiye'nin öncülüğündeki R4 mekanizması ile Avrupa'nın E3 grubu ilk kez yedi ülkeyi aynı diplomatik zeminde buluşturacak.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu R4 ile İngiltere, Almanya ve Fransa'dan oluşan E3'ün katılacağı görüşmelerde, bölgesel krizlere ortak çözüm bulunması ve ülkeler arasındaki koordinasyonun artırılması hedefleniyor.