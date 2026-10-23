İstanbul’da kritik diplomasi zirvesi: 7 ülke ilk kez R4+E3 formatında aynı masada! Gündemde hangi başlıklar var?
Türkiye’nin girişimiyle Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın dışişleri bakanları bugün İstanbul’da bir araya geliyor. İlk kez R4+E3 formatında gerçekleştirilecek görüşmelerde Filistin, ABD-İran gerilimi, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşı masaya yatırılacak. Ankara, bölgesel krizlerin büyümesini önlemek ve ortak diplomatik çözümler geliştirmek için iş birliğinin güçlendirilmesini gündeme getirecek.
Dünyanın farklı bölgelerinde çatışmaların ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde İstanbul, kritik bir diplomasi buluşmasına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenecek toplantılarda, Türkiye'nin öncülüğündeki R4 mekanizması ile Avrupa'nın E3 grubu ilk kez yedi ülkeyi aynı diplomatik zeminde buluşturacak.
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu R4 ile İngiltere, Almanya ve Fransa'dan oluşan E3'ün katılacağı görüşmelerde, bölgesel krizlere ortak çözüm bulunması ve ülkeler arasındaki koordinasyonun artırılması hedefleniyor.
FİLİSTİN VE İSRAİL'İN SALDIRILARI GÜNDEMDE
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Hakan Fidan, mevcut ihtilafların birbirini besleyerek çatışmaları yeni alanlara taşımasının önlenmesi gerektiğini vurgulayacak. Türkiye'nin bölgesel sahiplenme anlayışı doğrultusunda diyalog ve iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesine verdiği önemi dile getirecek.
Filistin meselesi kapsamında İsrail'in işgali, bölgeye yayılan saldırıları ve uluslararası toplumun barış çabalarını sekteye uğratan tutumu gündeme gelecek. Fidan'ın, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün korunması, iki devletli çözümün desteklenmesi ve İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine karşı uluslararası baskının artırılması gerektiğine dikkat çekmesi bekleniyor.
HÜRMÜZ VE BABÜLMENDEP İÇİN DİPLOMASİ VURGUSU
ABD ile İran arasındaki gerilimin de ele alınacağı toplantıda Türkiye, ihtilafların diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği mesajını verecek. Askeri yöntemlerin bölgedeki kırılganlığı artırdığına işaret edilecek.
Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer serbestisinin kalıcı biçimde sağlanması, bölgesel ve küresel istikrar açısından kritik başlıklar arasında yer alacak. Yemen'deki gelişmeler ve Husilerin Suudi Arabistan'daki sivillerle sivil altyapıyı hedef alan saldırıları da görüşülecek. Fidan'ın, Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik Türkiye'nin desteğini yinelemesi ve Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde ortak güvenlik anlayışının önemini vurgulaması bekleniyor.
SURİYE VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MASADA
Görüşmelerde Suriye'de istikrar ve refahın güçlendirilmesi, İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştıran eylemleri ve bölgesel güvenliğe yönelik tehditler de değerlendirilecek.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın oluşturduğu risklere değinecek olan Fidan, Türkiye'nin çatışmaların Karadeniz'e yayılmasını önlemeye yönelik diplomatik girişimlerini sürdüreceğini ifade edecek.
Toplantılarda ayrıca yedi ülke arasında önümüzdeki dönemde geliştirilebilecek yeni iş birliği ve koordinasyon imkânları ele alınacak.
7 ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI KATILACAK
İstanbul'daki görüşmelere Türkiye adına Hakan Fidan'ın yanı sıra Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan katılacak.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin de toplantıya katılmasının beklendiği bildirildi.
R4 VE E3 MEKANİZMALARI NASIL OLUŞTU?
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu R4 mekanizması, bölgesel sahiplenme temelinde kalıcı istikrarı desteklemek ve ülkeler arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla kuruldu. R4 dışişleri bakanları, ilki 18 Mart'ta Riyad'da olmak üzere bugüne kadar altı toplantı gerçekleştirdi. Son görüşme, 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York'ta yapıldı.
Almanya, İngiltere ve Fransa'dan oluşan E3 mekanizması ise 2003 yılında İran'ın nükleer programına ilişkin diplomatik iş birliği çerçevesinde ortaya çıktı. Zamanla farklı bölgesel ve uluslararası meselelerde ortak girişimler geliştiren bir yapıya dönüştü.
Bugünkü toplantı, iki mekanizmanın Türkiye'nin girişimiyle ilk kez R4+E3 formatında bir araya gelmesi bakımından önem taşıyor.