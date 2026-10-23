Gebze'ye bağlı Kadıllı Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında Mustafa Deniz Ertaş'ın kullandığı araç sel sularına kapıldı. Ertaş kıyıya çıkarak kurtulurken, araçtaki arkadaşları Fatih Demirtaş ve Doğan Arslan kayboldu.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma, itfaiye, AFAD ve diğer arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda Demirtaş ve Arslan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

OLAY YERİNDEN 3,5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Selin sürüklediği araç ise olaydan 6 gün sonra, suların çekildiği Göçbeyli Deresi'nde vatandaşlar tarafından fark edildi. Aracın, sele kapıldığı noktadan yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtildi.

Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye geldiklerini söyleyerek, "Yaklaşık 6 gün sonra suların çekilmesiyle araç gün yüzüne çıktı. Olay yerinden yaklaşık 3,5 kilometre mesafede. Aracın iskeleti duruyor, kapıları yok" dedi.

Özyurt, jandarmanın bölgede olduğunu, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin beklendiğini belirtti.

Bölge sakinlerinden Edibe Çayır da "Sular çekildi, araç 6 gün sonra bulundu. Allah ailelerine sabır versin" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ SEL DALGASI DEREYE SÜRÜKLEMİŞ

Kazadan sağ kurtulan Mustafa Deniz Ertaş'ın eniştesi Murat Yeşilyurt, olay gecesi saat 00.30 sıralarında haber alarak bölgeye gittiğini anlattı. Yeşilyurt, Ertaş'ı köylülerin evlerine alıp kurutmaya çalıştığını söyledi.

Ertaş'ın kendisine anlattıklarını aktaran Yeşilyurt, köprüye yaklaşık 15-20 metre kala aniden gelen sel dalgasının aracı yan çevirdiğini, geri vitese takıp kurtulmaya çalıştıkları sırada ikinci dalganın aracı dereye sürüklediğini belirtti.

Üç arkadaşın bir süre araçla birlikte sürüklendiğini aktaran Yeşilyurt, Ertaş'ın telefonunun ışığıyla arkadaşlarını görmeye çalıştığını, şelaleyi andıran bir noktada suya daldıktan sonra tutunarak kıyıya çıkmayı başardığını ifade etti.

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