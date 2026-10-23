Bakan Kurum, asıl büyük krizin iklim değişikliğiyle birlikte bu gezegenin artık üzerinde nefes alınamayacak ve yaşanılamayacak bir yere dönüşme tehlikesi olduğuna dikkati çekerek, tam da böyle bir dönemde Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlandığını vurguladı.

Dünyanın siyasi istikrarsızlıkların derinleştiği, çatışmaların ve sıcak savaşların milyonları yerinden ettiği, ekonomik krizlerin ve barınma gibi temel insani sorunların tüm coğrafyaları sarstığı son derece kırılgan bir dönemden geçtiğini kaydeden Kurum, küresel konut krizleri, enerji darboğazları ve küresel tedarik zincirlerindeki kırılmaların, karar alıcıların ve liderlerin mesaisini bu krizleri yönetmeye mahkum ettiğini ifade etti.

"1 milyon 100 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Buluşmaya gerçekten heyecanlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Hazırlık planımızda 527 bin metrekarelik Mavi Bölge'miz var, 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge'de etkinliklerimiz olacak. Çok kapsamlı bir çalışma yürüttük. Ulaşım bağlantılarından güvenlik sistemlerine, toplantı salonlarından basın ve yayın altyapısına kadar her ayrıntı üzerinde çalıştık. Gelen her misafirin güvenli, huzurlu bir şekilde alandan istifade etmesini sağlayacak yatırımlarımızı yaptık. Mavi Bölge'de BM'nin resmi müzakereleri yürütülecek. 11-12 Kasım'da Dünya Liderleri Zirvesi de burada yapılacak. Şu ana kadar 85 hükümet ve devlet başkanı katılımını bildirdi. Uluslararası medyanın oldukça yoğun ilgisi var, yaklaşık 3 bin gazeteci akredite oldu. Yeşil Bölge ise ülkemizin dünyaya açılan vitrini olacak. Binlerce insanın iklim çözümlerini yakından takip ettiği, bilimle, sanatla, teknolojiyle buluşabileceği bir alan olacak. Burada üniversiteler, girişimciler, gençler ve sivil toplum kuruluşları aynı çatı altında bir araya gelecekler."

Türkiye'nin bu noktaya gelişinin arkasında yıllara dayanan güçlü bir hazırlık olduğunun altını çizen Kurum, Paris Anlaşması'na taraf olduklarını, "2053 net sıfır emisyon" hedefini dünyaya ilan ettiklerini, İklim Şurası'nı gerçekleştirdiklerini, hemen ardından ortaya koydukları hedeflere yönelik İklim Kanunu'nu çıkardıklarını aktardı.

Kurum, COP'un BM çatısı altında yürütülen küresel iklim görüşmelerinin en üst düzey buluşması olduğunu, devlet ve hükümet başkanlarını, bilim insanlarını, iş dünyasını, gençleri ve sivil toplumu, yüz binleri Antalya'da ağırlayacaklarını söyledi.

Dünyanın iklimin geleceğini konuşmak üzere Türkiye'ye geleceğini anlatan Kurum, Akdeniz havzasındaki konumuyla iklim krizinin yıkıcı etkilerine maruz kalan bir ülke olarak çıkarılan dersleri, sahada kazanılan tecrübeyi ve geliştirilen çözümleri dünyayla paylaşacaklarını kaydetti.

"ANTALYA'DA BU BÜYÜK DÖNÜŞÜME LİDERLİK EDECEĞİZ"

Kurum, COP31'i sadece bir zirve olarak görmediklerini, küresel görünürlük, diplomatik etki, uluslararası işbirlikleri, yatırım ve yeşil dönüşüm açısından önemli bir fırsat olarak düşündüklerini, gelecekte bu sürece liderlik eden, süreci tüm sektörleriyle birlikte benimseyen bir ülke olarak COP Başkanlığını yürüttüklerini anlattı.

Finansman, yatırım, teknoloji, şehircilik, sanayi, istihdam ve uluslararası itibar boyutlarıyla COP31'in Türkiye'ye sağlayacağı kazanımlara işaret eden Kurum, "Bu fırsata liderlik eden ve önümüzdeki süreçte üretimini, istihdamını, sanayisini, teknolojisini bu konuya göre revize eden, yenileyen bir Türkiye olmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin ve dünyanın gelecekteki 50 yılını etkileyecek, tarihin akışına olumlu anlamda büyük katkı sunacak iradeyi ortaya koyduklarını belirten Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün yaşadığımız enerji, güvenlik krizlerinin sonucunda her ülkenin kendi kendine yetebileceği bir politikayı ortaya koyması gerektiğine inanıyorum. Her ülke ve vatandaşı kendi sınırları içerisinde özgür bir şekilde yaşamak istiyorsa tüm dünya bunu sağlamak mecburiyetinde. Türkiye olarak, devletimiz ve milletimizden aldığımız güçle, hiçbir tereddüde yer bırakmadan, en net ve kararlı duruşumuzla, aksiyon gücümüzle, kimseyi geride bırakmadan herkesi sürece dahil ederek, doğu ile batı, kuzey ile güney arasında köprü vazifesi görecek ve tüm medeniyetlerin buluşma noktası olan Türkiye'de, Antalya'da bu büyük dönüşüme liderlik edeceğiz."

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAMI HEP BİRLİKTE TERCİH ETMEK ZORUNDAYIZ"

Murat Kurum, söz konusu temaslardan elde ettikleri birikimle Başkanlık Eylem Gündemi'ni 10 öncelikli tema üzerine kurguladıklarını söyledi.

"Temiz enerji ve elektrifikasyon", "sıfır atık", "gıda güvenliği", "iklim uygulama köprüsü", "okyanuslar ve denizler" gibi 10 başlıkta bu gündemi belirlediklerine dikkati çeken Kurum, finansmanı, teknolojiyi ve kapasite geliştirmeyi de bütün bu çalışmaların ortak ihtiyacı olarak ele aldıklarını vurguladı.

Kurum, belirlenen başlıkları hedeflerle buluşturduklarını, 2035 yılına kadar uzanan 6 küresel uygulama hedefiyle eylem gündemini desteklediklerini dile getiren Kurum, "Elektriğin dünya genelindeki nihai enerji tüketimindeki payının yüzde 35'e yükseltilmesini istiyoruz. Fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin irade 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefini hayata geçirmekle anlamlı olacaktır. Nüfus, atık artıyor. Küresel atık artış hızını yarı yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir yaşamı hep birlikte tercih etmek zorundayız. Bu kapsamda binalarda enerji kullanım yoğunluğunu yüzde 25 azaltmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sıfır atık yaklaşımıyla uyumlu, üretim ve imalat sektöründe yeniden kullanım oranını yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Kurum, sanayide, tekstilde, üretimde, teknolojide, inşaat sektöründe bu düzenlemeleri hayata geçireceklerini ve tüm dünyaya bu konuda liderlik edeceklerini dile getirdi.

Tarım ve iklim eğitimi alanında farkındalığı büyütmek ve İklim Uygulama Köprüsü'nü yaygınlaştırmak istediklerini de dile getiren Kurum, "Uluslararası Enerji Ajansı, OECD, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı gibi birçok kuruluş COP31'de stratejik ortağımız. Bu ortaklarımızla birlikte elektrifikasyon ve temiz enerji alanında, BM Kalkınma Programı'yla ülkelerin iklim hedeflerini uygulanabilir projelere dönüştürme alanında birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SIFIR ATIK ANLAYIŞINI, COP31 ALANININ HER KÖŞESİNDE HİSSETTİRMEK İSTİYORUZ"

Dirençli şehirler konusunda büyük bir tecrübeye sahip olduklarını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem bölgesinde 100 milyar doları aşan yatırımla 11 ili ve 14 milyon vatandaşı yeniden ayağa kaldırdıklarını aktaran Kurum, "Saatte 23, günde 550 konut üreterek, tarihe not düşeceğimiz bir başarı hikayesini aziz milletimizle birlikte ortaya koyduk. Böylesi büyük bir afetin ardından şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak gerçekten çok geniş bir insan gücünü, üretim ve koordinasyon kapasitesini harekete geçirmekten geçiyor. Antalya'da buradaki tecrübeyi tüm dünyayla paylaşacağız." dedi.