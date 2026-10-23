Sosyal medyada “Hesabınız kapatılacak” tuzağı! DMM uyardı: Sahte SMS ve bağlantılara dikkat!
Sosyal medyada “Hesabınız kapatılacak” mesajlarına dikkat! DMM, yaş doğrulamasını bahane ederek kişisel ve finansal bilgileri hedef alan sahte mesajlara karşı uyardı. Doğrulamanın yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacağı, mevcut hesaplar için sürenin 31 Mart 2027’ye kadar devam edeceği vurgulandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesi üzerinden kişisel ve finansal bilgileri hedef alan sahte mesajlara karşı uyardı. Açıklamada, mevcut hesaplar için doğrulama süresinin 31 Mart 2027'ye kadar devam edeceği belirtildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesini fırsat bilen kötü niyetli kişilerin, sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantılarıyla vatandaşların bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceğini bildirdi.
DMM'nin açıklamasında, "Hesabınız kapatılacak" ve "Yaş doğrulamanızı hemen yapın" gibi ifadelerle kullanıcıları paniğe sürüklemeyi amaçlayan mesajlara karşı dikkatli olunması istendi.
YAŞ DOĞRULAMASI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Açıklamaya göre, çocukların dijital ortamda korunmasını ve kişisel verilerin güvenliğini esas alan düzenleme kapsamında yaş doğrulaması, yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak "yaş doğrulama belirteci" ile gerçekleştirilecek.
Bu sistemde sosyal medya platformlarına kimlik bilgileri aktarılmayacak. Platformlara yalnızca kullanıcının belirlenen yaş sınırını karşılayıp karşılamadığı bilgisi iletilecek.
MEVCUT HESAPLAR İÇİN SÜRE 31 MART 2027'YE KADAR
DMM, uygulamanın 1 Kasım itibarıyla yalnızca yeni açılacak hesaplar için geçerli olacağını belirtti. Mevcut sosyal medya hesapları için ise doğrulama süresinin 31 Mart 2027'ye kadar devam edeceği kaydedildi.
Merkez, "Bugün doğrulamazsanız hesabınız kapatılacak" şeklindeki panik oluşturmayı amaçlayan mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi çağrısında bulundu.