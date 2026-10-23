Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesi üzerinden kişisel ve finansal bilgileri hedef alan sahte mesajlara karşı uyardı. Açıklamada, mevcut hesaplar için doğrulama süresinin 31 Mart 2027'ye kadar devam edeceği belirtildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesini fırsat bilen kötü niyetli kişilerin, sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantılarıyla vatandaşların bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceğini bildirdi. DMM'nin açıklamasında, "Hesabınız kapatılacak" ve "Yaş doğrulamanızı hemen yapın" gibi ifadelerle kullanıcıları paniğe sürüklemeyi amaçlayan mesajlara karşı dikkatli olunması istendi.

Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağı! Sahte SMS ve bağlantılara dikkat YAŞ DOĞRULAMASI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK Açıklamaya göre, çocukların dijital ortamda korunmasını ve kişisel verilerin güvenliğini esas alan düzenleme kapsamında yaş doğrulaması, yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak "yaş doğrulama belirteci" ile gerçekleştirilecek. Bu sistemde sosyal medya platformlarına kimlik bilgileri aktarılmayacak. Platformlara yalnızca kullanıcının belirlenen yaş sınırını karşılayıp karşılamadığı bilgisi iletilecek.