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Karadeniz'de drone saldırısına uğrayan AK ANA tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçti: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Rusya’da ağustos ayında drone saldırısına uğrayan Antigua ve Barbuda bayraklı petrol ve kimyasal tankeri AK ANA, İstanbul Boğazı’ndan geçti. Tankerin geçişi nedeniyle Boğaz’da gemi trafiği çift yönlü askıya alınırken, gemiye Kıyı Emniyeti ekipleri eşlik etti. Geçiş havadan görüntülendi.

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Karadeniz'de drone saldırısına uğrayan AK ANA tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçti: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Rusya'da ağustos ayında drone saldırısına uğrayan 175,9 metre uzunluğunda ve 31 metre genişliğindeki AK ANA isimli tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Güvenlik önlemleri kapsamında geminin geçişi sırasında Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı 'AK ANA' isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. (Fotoğraf: DHA)İstanbul Boğazı 'AK ANA' isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. (Fotoğraf: DHA)

TANKERE RÖMORKÖRLER EŞLİK ETTİ

Antigua ve Barbuda bayraklı petrol ve kimyasal tankerine geçiş boyunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 9 römorkörleri ile Nazım Tur römorkörü ve KIYEM 3 botu eşlik etti. Tankerin Boğaz'dan geçişi havadan görüntülendi.

AK ANA tankeri, güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçti. (Fotoğraf: İHA)AK ANA tankeri, güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçti. (Fotoğraf: İHA)

DRONE SALDIRISINDA KÖPRÜ ZARAR GÖRMÜŞTÜ

AK ANA tankeri, geçen ağustos ayında Karadeniz'de drone saldırısına uğramıştı. Saldırıda geminin navigasyon köprüsü ciddi hasar görürken, gemide yangın çıkmıştı. Gemide görev yapan 22 Hindistanlı ve en az bir Filipinli mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

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Karadeniz'de drone saldırısına uğrayan AK ANA tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçti: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu-4 Karadeniz'de drone saldırısına uğrayan AK ANA tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçti: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu-5 Karadeniz'de drone saldırısına uğrayan AK ANA tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçti: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu-6

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