Rusya'da ağustos ayında drone saldırısına uğrayan 175,9 metre uzunluğunda ve 31 metre genişliğindeki AK ANA isimli tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Güvenlik önlemleri kapsamında geminin geçişi sırasında Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı 'AK ANA' isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. (Fotoğraf: DHA)

TANKERE RÖMORKÖRLER EŞLİK ETTİ

Antigua ve Barbuda bayraklı petrol ve kimyasal tankerine geçiş boyunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 9 römorkörleri ile Nazım Tur römorkörü ve KIYEM 3 botu eşlik etti. Tankerin Boğaz'dan geçişi havadan görüntülendi.