Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'da Korgun-Kurşunlu Yolu'nu hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada İç Anadolu ile Karadeniz arasında geçiş noktası olan Çankırı'nın Türkiye'nin lojistik ve ekonomik kalkınmasında stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'da Korgun-Kurşunlu Yolu'nu hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, " Korgun-Kurşunlu Yolu'nu 29 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bir yol olarak inşa ettik. Seyahat süresini ise 21 dakika azaltarak 45 dakikadan 24 dakikaya düşürdük. " dedi.

Korgun-Kurşunlu yolu ile 45 dakikalık yol süresi 24 dakikaya indi.

Bakan Uraloğlu, Çankırı'nın Hititler dönemine uzanan doğa harikası tuz madenleri, termal ve içmeleri, Sultan Süleyman Cami, Çivitçioğlu Medreseleri ve Hüyük Yeraltı Şehri gibi tarihi kültürel değerleri ile alternatif turizm faaliyetlerinde Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri olduğunu ifade etti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu yıldızı daha da parlatarak; Çankırı'nın geleceğine güçlü bir nefes katmak, lojistik ve turizm potansiyelini zirveye taşımak adına ulaşım yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Korgun-Kurşunlu Yolu'nu hizmete açmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Durmak yok, yola devam' diyoruz."

ÇANKIRI'YA 55 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM

2002 yılından bu yana Çankırı'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 55 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "2002'de 18 kilometre olan bölünmüş yolu, 256 kilometreye çıkardık. Ankara, Karabük, Bolu, Kastamonu ve Kırıkkale olmak üzere tüm komşu illere bölünmüş yollar ile bağladık. 2016 yılında hizmete açtığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile özellikle kış aylarında zorlukla aşılan Ilgaz Dağı'nı yük ve yolcu taşıyan sürücüler için konforlu bir geçişe dönüştürdük." diye konuştu.