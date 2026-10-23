İSTANBUL'DA R4+E3 FORMATINDA TARİHİ BULUŞMA

Konferans kapsamında yürütülen diplomatik temaslarda, Türkiye'nin girişimiyle R4+E3 formatındaki görüşmeler de yer alıyor. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 mekanizması ile İngiltere, Almanya ve Fransa'dan oluşan E3 grubu, ilk kez bu formatta bir araya geliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelere Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın katılması bekleniyor. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin de toplantıda yer alması öngörülüyor.