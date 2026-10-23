9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı’nda kritik gündem: 7 ülke R4+E3 formatında ilk kez aynı masada!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı’nın açılışında Gazze’deki soykırımın ve Batı Şeria’daki işgalin uluslararası sisteme duyulan güveni sarstığını vurguladı. Barışın tesisi için siyasi çözüm, insani yardımlar ve kapsayıcı diyalog çağrısı yapan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul, Türkiye’nin girişimiyle ilk kez R4+E3 formatında düzenlenen diplomatik görüşmelere de ev sahipliği yapıyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı, uluslararası kuruluşların temsilcilerini, diplomatları, akademisyenleri ve çatışma çözümü uzmanlarını bir araya getirdi. "Barış İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk" temasıyla gerçekleştirilen konferansın açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in video mesajları yayımlandı.
Yaklaşık 200 üst düzey katılımcının yer aldığı konferansta, değişen küresel dengeler karşısında diplomasinin güçlendirilmesi, çatışmaların önlenmesi ve sürdürülebilir barışın sağlanması ele alınıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) dahil uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri de organizasyonda yer alıyor.
HAKAN FİDAN: ULUSLARARASI SİSTEME GÜVEN SARSILDI
Konferansın açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyada artan çatışmaların uluslararası sisteme duyulan güveni zayıflattığını vurguladı. Kritik deniz yollarındaki aksamalar, ateşkes ihlalleri ve derinleşen insani krizlere dikkat çeken Fidan, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelerin uluslararası sistem üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
BM tahminlerine göre dünya nüfusunun dörtte birinin çatışma bölgelerinde yaşadığını belirten Fidan, her 12 dakikada bir sivilin silahlı çatışmalarda hayatını kaybettiğini, 100 milyondan fazla insanın zorla yerinden edildiğini söyledi. Yerinden edilenlerin büyük bölümünü çocukların oluşturduğunu kaydeden Fidan, siyasi çözümün sağlanması ve insani yardımların ulaştırılmasının öncelikli olması gerektiğini ifade etti.
Arabuluculuk süreçlerinde güvenin belirleyici rolüne işaret eden Fidan, uluslararası krizlerin çözümünde diyaloğun güçlendirilmesi ve tarafları kapsayan diplomatik süreçlerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
KONFERANSTA ÜÇ KRİTİK OTURUM
Konferans kapsamında "Değişen Dünyada Arabuluculuk: Diplomasiye Yeniden Alan Açmak", "Barış İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler" ve "Çatışmaların Önlenmesinde Sürdürülebilir Barış" başlıklı oturumlar düzenleniyor.
Türkiye'nin Karadeniz, Güney Kafkasya, Orta Doğu, Afrika Boynuzu ve Balkanlar başta olmak üzere farklı bölgelerde yürüttüğü diplomatik girişimler de konferansın gündeminde bulunuyor. Bölgesel sahiplenme ilkesi çerçevesinde, kalıcı istikrarın bölgesel dinamikler gözetilerek ve tarafları kapsayan süreçlerle sağlanmasının önemi öne çıkıyor.
İSTANBUL'DA R4+E3 FORMATINDA TARİHİ BULUŞMA
Konferans kapsamında yürütülen diplomatik temaslarda, Türkiye'nin girişimiyle R4+E3 formatındaki görüşmeler de yer alıyor. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 mekanizması ile İngiltere, Almanya ve Fransa'dan oluşan E3 grubu, ilk kez bu formatta bir araya geliyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelere Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın katılması bekleniyor. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin de toplantıda yer alması öngörülüyor.
FİLİSTİN, ABD-İRAN GERİLİMİ VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MASADA
R4+E3 görüşmelerinin gündeminde Filistin meselesi, ABD-İran gerilimi, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki gelişmeler, Suriye'de istikrar ve Rusya-Ukrayna savaşı bulunuyor.
Filistin başlığında İsrail'in işgali, bölgeye yayılan saldırılar, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün korunması ve iki devletli çözümün desteklenmesi ele alınıyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi ve kritik deniz yollarında seyrüsefer serbestisinin korunması da görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer alıyor.
Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının bölgesel güvenliğe etkileri de değerlendiriliyor. Görüşmelerde ülkeler arasındaki koordinasyonun artırılması, krizlerin daha geniş bölgelere yayılmasının önlenmesi ve ortak diplomatik çözüm yollarının geliştirilmesi hedefleniyor.
R4 VE E3 MEKANİZMALARI NASIL OLUŞTU?
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu R4 mekanizması, bölgesel sahiplenme temelinde kalıcı istikrarı desteklemek ve ülkeler arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla kuruldu. R4 dışişleri bakanları, ilki 18 Mart'ta Riyad'da olmak üzere bugüne kadar altı toplantı gerçekleştirdi. Son görüşme, 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York'ta yapıldı.
Almanya, İngiltere ve Fransa'dan oluşan E3 mekanizması ise 2003 yılında İran'ın nükleer programına ilişkin diplomatik iş birliği çerçevesinde ortaya çıktı. Zamanla farklı bölgesel ve uluslararası meselelerde ortak girişimler geliştiren bir yapıya dönüştü.
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