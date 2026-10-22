Bakan Göktaş, selden etkilenen İstanbul'a 230 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi. (Foto: AA)

"VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Göktaş, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Bakanlığın tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Göktaş, ülkenin ve milletin her türlü afetten korunması için temennide bulundu.

Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, ilimize 230 milyon lira tutarında ilave kaynak aktardık. Böylece sel felaketinin ardından İstanbul'a sağladığımız destek toplam 430 milyon liraya ulaştı. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bakanlığımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."