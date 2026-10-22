İstanbul'daki sel felaketinin ardından 230 milyon TL daha! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş toplam desteği açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 230 milyon liralık ilave kaynak aktarıldığını açıkladı. Böylece sel felaketinin ardından İstanbul'a sağlanan toplam destek 430 milyon liraya ulaştı.
NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik desteklerin sürdüğünü bildirdi.
230 MİLYON LİRA DAHA KAYNAK AKTARILDIĞINI BİLDİRDİ
Göktaş, vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul'a 230 milyon lira tutarında ilave kaynak aktardıklarını belirtti. Son kaynak aktarımıyla birlikte, sel felaketinin ardından İstanbul'a sağlanan toplam desteğin 430 milyon liraya yükseldiğini kaydetti.
"VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Göktaş, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.
Bakanlığın tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Göktaş, ülkenin ve milletin her türlü afetten korunması için temennide bulundu.
Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, ilimize 230 milyon lira tutarında ilave kaynak aktardık. Böylece sel felaketinin ardından İstanbul'a sağladığımız destek toplam 430 milyon liraya ulaştı. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bakanlığımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."