Cemil Tugay İzmirlilere müjdeyi verdi: Su ve ulaşım ucuzluyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, içme suyu tarifelerinde indirim yapacaklarını ve konunun ilk mecliste gündeme geleceğini duyurdu. Tugay, önümüzdeki yıl toplu ulaşıma zam yapılmayacağını ve fiyatların düşürüleceğini belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentteki içme suyu tarifelerinde indirim yapılacağını ve düzenlemenin önümüzdeki belediye meclisinde gündeme geleceğini müjdeledi. Tugay ayrıca, önümüzdeki yıl toplu ulaşıma zam yapılmayacağını ve bilet fiyatlarının daha da ucuzlatılacağını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek 128 odanın başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Kent içi yaşamı doğrudan etkileyen önemli konulara değinen Tugay, su ve toplu ulaşım ücretlerine dair dikkat çeken adımları kamuoyuyla paylaştı.
İÇME SUYU TARİFELERİNDE İNDİRİM MECLİSE GELİYOR
Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, İzmir'de su fiyatlarını düşürmek adına bürokratların kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü belirten Cemil Tugay, indirimin ilk belediye meclisi oturumunda oylamaya sunulacağını aktardı.
Tugay, "Şu an su fiyatlarını indirmek üzere çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki mecliste geçireceğiz ve hemşehrilerimiz daha uygun fiyata su kullanacak" ifadelerini kullandı.
TOPLU ULAŞIMA ÖNÜMÜZDEKİ YIL ZAM YOK, FİYATLAR DÜŞECEK
Toplu ulaşımda uygulanan bilet tarifeleri ve 90 dakika aktarma sistemine dikkat çeken Tugay, İzmir'in halihazırda Türkiye'nin en ucuz toplu ulaşım hizmetini sunduğunu vurguladı.
Gelecek yıla ilişkin hedeflerini açıklayan Tugay, önümüzdeki yıl ulaşıma zam yapılmayacağını, aksine fiyatların daha ucuz hale getirileceğini müjdeledi.