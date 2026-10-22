İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentteki içme suyu tarifelerinde indirim yapılacağını ve düzenlemenin önümüzdeki belediye meclisinde gündeme geleceğini müjdeledi. Tugay ayrıca, önümüzdeki yıl toplu ulaşıma zam yapılmayacağını ve bilet fiyatlarının daha da ucuzlatılacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek 128 odanın başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Kent içi yaşamı doğrudan etkileyen önemli konulara değinen Tugay, su ve toplu ulaşım ücretlerine dair dikkat çeken adımları kamuoyuyla paylaştı.