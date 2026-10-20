Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla 81 ilde şiddet veya şiddet riski içeren vakaların 7 gün 24 saat esaslı izlendiğini bildirdi. 6284 sayılı kanun kapsamında yürütülen süreçlerde mağdur haklarının korunduğu belirtilirken, iddiaların soruşturma aşamasından mahkeme kararlarına kadar takip edildiği ve gerekli görülen durumlarda davalara katılım sağlandığı açıklandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün merkez ve 81 il teşkilatı arasındaki güçlü koordinasyonla yürüttüğü çalışmalara ilişkin detaylar paylaşıldı.

"YALNIZCA BASINA YANSIYANLARI DEĞİL, TÜM VAKALARI İNCELİYORUZ" Açıklamada, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde hareket edildiği vurgulanarak süreç şu ifadelerle özetlendi: "Şiddet veya şiddet riski içeren vakaları 7/24 esasına dayalı olarak takip ediyoruz. Gerekli görülen hallerde, mağdur haklarını gözeterek davalara müdahil oluyoruz. Yalnızca kamuoyuna yansıyan olayları değil, 81 ildeki farklı kaynaklar üzerinden haberdar olunan vakaları titizlikle inceliyoruz. Soruşturma sürecini takip ediyor, iddianamenin tebliğ edilmesiyle davaya müdahillik talebinde bulunuyoruz. Duruşmaları aktif biçimde izliyor, yargılama sonucu kararlara karşı gerekli hallerde olağan ve olağanüstü kanun yollarına başvuruyoruz."