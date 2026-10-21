İstanbul'da ana isale hattında yürütülecek bağlantı çalışmaları nedeniyle 21 Ekim 2026 Çarşamba günü üç ilçede 11 saatlik planlı su kesintisi uygulanacak. Sabah saat 10.00'da başlayacak kesinti akşam 21.00'e kadar sürecek ve toplam dokuz mahalleyi doğrudan etkileyecek.

11 SAATLİK KESİNTİDEN ETKİLENECEK İLÇE VE MAHALLELER

Çalışma kapsamında su verilemeyecek noktalar megakentin üç farklı ilçesinde toplanıyor. Kesintiden etkilenecek mahalleler şu şekilde sıralanıyor: