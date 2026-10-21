İstanbul'da 11 saatlik su kesintisi: Başakşehir ve Esenyurt da etkilenecek
Megakentte ana iletim şebekesinde tamamlanan yenileme adımları, üç ilçede gün boyu sürecek geniş kapsamlı su kesintisini beraberinde getirdi. Başakşehir 2. Kısım ve Esenyurt Orhangazi başta olmak üzere dokuz mahallenin etkileneceği 11 saatlik kesinti öncesinde muslukların ne zaman açılacağı merak ediliyor. İşte sokak sokak kesinti takvimi.
İstanbul'da ana isale hattında yürütülecek bağlantı çalışmaları nedeniyle 21 Ekim 2026 Çarşamba günü üç ilçede 11 saatlik planlı su kesintisi uygulanacak. Sabah saat 10.00'da başlayacak kesinti akşam 21.00'e kadar sürecek ve toplam dokuz mahalleyi doğrudan etkileyecek.
11 SAATLİK KESİNTİDEN ETKİLENECEK İLÇE VE MAHALLELER
Çalışma kapsamında su verilemeyecek noktalar megakentin üç farklı ilçesinde toplanıyor. Kesintiden etkilenecek mahalleler şu şekilde sıralanıyor:
- Arnavutköy: Deliklikaya, Dursunköy, Hadımköy, Hastane, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır mahalleleri
- Başakşehir: Başakşehir 2. Kısım Mahallesi
- Esenyurt: Orhangazi Mahallesi
KESİNTİNİN NEDENİ: İSALE HATTI BAĞLANTI ÇALIŞMASI
Kesintinin arkasında ana su taşıma şebekesindeki yenileme adımları yer alıyor. Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde yer değişikliği, yani deplase işlemi tamamlanan 800 milimetre ve 400 milimetre çapındaki isale boruları, mevcut ana hatlara bağlanacak.
Montaj ve entegrasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 21.00 itibarıyla bölgelere yeniden kademeli olarak su verilmesi planlanıyor. 11 saat sürecek çalışma boyunca günlük ihtiyaçların aksamaması için mahalle sakinlerinin önceden gerekli tedbirleri alması gerekiyor.