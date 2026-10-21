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DEAŞ'a nasıl katıldığını anlattı! Ahmet Kazancı’nın mahkemede verdiği ifade

MİT’in sınır bölgesinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Konya’da tutuklanan, DEAŞ’ın Pakistan’daki medya yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen Ahmet Kazancı’nın yargılanmasında dikkat çeken ifadeler ortaya çıktı. Örgüte katılma kararında izlediği videoların etkili olduğunu söyleyen ve geçmişteki faaliyetlerine ilişkin savunma yapan Kazancı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini dile getirdi. Savcılık, sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep ederken duruşma, son savunmanın alınması için ertelendi.

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DEAŞ'a nasıl katıldığını anlattı! Ahmet Kazancı’nın mahkemede verdiği ifade

Terör odaklarına göz açtırmayan kahraman MİT, bir DEAŞ mensubunu daha sınırda adalete teslim etti. Konya'dan DEAŞ'a katılan ve örgütün Pakistan'daki medya yapılanmasında faaliyet yürüten Ahmet Kazancı, ülkeye illegal yollardan sızmaya çalışırken Yüksekova'da yakalandı.

MİT’in Hakkari sınırında gerçekleştirdiği nokta operasyonla yakalanan DEAŞ mensubu Ahmet Kazancı, Konya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. (Foto: DHA)MİT’in Hakkari sınırında gerçekleştirdiği nokta operasyonla yakalanan DEAŞ mensubu Ahmet Kazancı, Konya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. (Foto: DHA)

TERÖR ÖRGÜTÜNE NASIL KATILDI?

Konya'da yaşayan Ahmet Kazancı, DEAŞ terör örgütünün propagandalarına kanarak terör ağının içine düştü. Konya'da yaşayan Ahmet Kazancı, iddiaya göre, DEAŞ terör örgütünü destekleyen bir dergiyle yakınlık kurdu.

Daha sonra örgütün DEAŞ'ın Türk medya sorumlusu 'Ebu Yasir Al Turki' kod adlı Özgür Altun ile internetten bağlantıya geçti. Kazancı daha sonra DEAŞ'a katılmak üzere 2023 yılında Ağrı Gürbulak'tan önce İran'a, daha sonra da Pakistan'a geçerek örgüte katıldı.

Örgütte, 'Ebu Ubeyde/Ebu İbrahim' kod adını alan Ahmet Kazancı, örgütün medya sorumluları arasına katılarak, Telegram kanallarındaki işleyişi sağladı.

MİT MENSUPLARI YAKALADI

Geçen haziran ayında illegal yollardan Türkiye'ye giriş yapıp, örgüt faaliyetlerini burada yürüteceği tespit edilen Kazancı, MİT mensuplarınca Hakkari Yüksekova'da sınır bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra Konya'ya getirilen Kazancı, mahkemede tutuklandı.

Konya’dan çıkarak İran üzerinden Pakistan’daki terör kamplarına katılan ve illegal yollarla yurda sızmaya çalışan sanık, mahkemede medya sorumluluğu suçlamasını reddetti. (Foto: DHA)Konya’dan çıkarak İran üzerinden Pakistan’daki terör kamplarına katılan ve illegal yollarla yurda sızmaya çalışan sanık, mahkemede medya sorumluluğu suçlamasını reddetti. (Foto: DHA)

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hakkında 'Terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Ahmet Kazancı'nın, Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlandı.

Bugün görülen duruşmada ifadesi alınan Kazancı, "2023 yılında doğrudan DEAŞ'a katılmak üzere gittim. Önce İran'a ardından da Pakistan'a gittim. Orada dağlık alandaki üs bölgesine götürüldüm. Bir süre sonra şehre inerek medya alanında çalışmaya başladım. Telegram'da bir kanalda paylaşımları arşivliyordum. Bir süre sonra tekrar dağa çıkarıldım. Daha sonra Ebu Yasir'in yakalandığını öğrendim. Örgütten kaçmak istedim ve bana oradan biri yardım etti. İran'da ayarladığım kaçakçılar vasıtasıyla katırlarla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçtim ve burada yakalandım" dedi.

Mahkeme başkanının "Seni ne etkiledi de gittin" sorusuna Kazancı, "Şeriat. Kendi isteğimle gittim. Kendi toprakları olduğunu iddia ediyorlardı. Videoları izlediğimde güllük gülistanlık bir hayat sunuyorlardı. Böyle olunca gitmek istedim. Medya sorumlusu suçlamasını kabul etmiyorum. Orada küçük işler yaptım" diye savunma yaptı.

15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten sanığın davası ileri bir tarihe ertelendi. (Foto: AA)15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten sanığın davası ileri bir tarihe ertelendi. (Foto: AA)

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Kazancı, "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Ben bunun için geldim" dedi.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında Kazancı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Duruşma son savunma için ertelendi.

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