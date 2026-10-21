Terör odaklarına göz açtırmayan kahraman MİT, bir DEAŞ mensubunu daha sınırda adalete teslim etti. Konya'dan DEAŞ'a katılan ve örgütün Pakistan'daki medya yapılanmasında faaliyet yürüten Ahmet Kazancı, ülkeye illegal yollardan sızmaya çalışırken Yüksekova'da yakalandı.

Daha sonra örgütün DEAŞ'ın Türk medya sorumlusu 'Ebu Yasir Al Turki' kod adlı Özgür Altun ile internetten bağlantıya geçti. Kazancı daha sonra DEAŞ'a katılmak üzere 2023 yılında Ağrı Gürbulak'tan önce İran'a, daha sonra da Pakistan'a geçerek örgüte katıldı.

Konya’dan çıkarak İran üzerinden Pakistan’daki terör kamplarına katılan ve illegal yollarla yurda sızmaya çalışan sanık, mahkemede medya sorumluluğu suçlamasını reddetti. (Foto: DHA)

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hakkında 'Terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Ahmet Kazancı'nın, Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlandı.

Bugün görülen duruşmada ifadesi alınan Kazancı, "2023 yılında doğrudan DEAŞ'a katılmak üzere gittim. Önce İran'a ardından da Pakistan'a gittim. Orada dağlık alandaki üs bölgesine götürüldüm. Bir süre sonra şehre inerek medya alanında çalışmaya başladım. Telegram'da bir kanalda paylaşımları arşivliyordum. Bir süre sonra tekrar dağa çıkarıldım. Daha sonra Ebu Yasir'in yakalandığını öğrendim. Örgütten kaçmak istedim ve bana oradan biri yardım etti. İran'da ayarladığım kaçakçılar vasıtasıyla katırlarla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçtim ve burada yakalandım" dedi.

Mahkeme başkanının "Seni ne etkiledi de gittin" sorusuna Kazancı, "Şeriat. Kendi isteğimle gittim. Kendi toprakları olduğunu iddia ediyorlardı. Videoları izlediğimde güllük gülistanlık bir hayat sunuyorlardı. Böyle olunca gitmek istedim. Medya sorumlusu suçlamasını kabul etmiyorum. Orada küçük işler yaptım" diye savunma yaptı.