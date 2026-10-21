Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na nikah daveti ziyareti
Siyasi kulislerde hareketliliğe neden olan o ziyaretin detayları netleşti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ederek, kendisini 18 Kasım’daki nikah törenine davet etti.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya tarafından kapıda samimi bir şekilde karşılanan Tekin, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA
Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin, şunları kaydetti:
"18 Kasım'da kızımın nikahı var, Sayın Genel Başkan'ımızı nikaha davet etmek için geldim. Görüşmemizin konusu buydu. Bir nezaket ziyareti. O da sağ olsun kabul etti, çok teşekkür ediyoruz.
Ailevi ve özel konular görüştük. Karşılıklı siyasi bir konuya girmedik. O bizim kızımıza mutluluklar diledi, biz de aramızda görmekten mutlu olacağımızı ifade ettik."
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel