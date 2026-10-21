Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya tarafından kapıda samimi bir şekilde karşılanan Tekin, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Bakan Tekin, Kılıçdaroğlu'nu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. (Foto: DHA)

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin, şunları kaydetti:

"18 Kasım'da kızımın nikahı var, Sayın Genel Başkan'ımızı nikaha davet etmek için geldim. Görüşmemizin konusu buydu. Bir nezaket ziyareti. O da sağ olsun kabul etti, çok teşekkür ediyoruz.

Ailevi ve özel konular görüştük. Karşılıklı siyasi bir konuya girmedik. O bizim kızımıza mutluluklar diledi, biz de aramızda görmekten mutlu olacağımızı ifade ettik."