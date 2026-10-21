AFAD dalgıçlarının görevi bıraktığı iddialarına DMM’den yalanlama: Ekipler görev başında
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve sualtı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada, görevi veya dalış faaliyetini bırakan personel bulunmadığı belirtildi.
DMM, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında gündeme getirilen AFAD'ın dalış ekiplerine ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.
AFAD EKİPLERİ 81 İLDE KESİNTİSİZ GÖREVDE
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ekiplerin personel ve teknik donanım açısından müdahale kapasitesine sahip olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve sualtı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu' yönündeki iddialar asılsızdır. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) suda arama-kurtarma ekipleri, 81 ilimizde 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız görev yapmaktadır. Ekipler personel sayısı, teknik donanım ve yetkinlik bakımından olaylara müdahale edebilecek kapasitededir."
GÖREVİ BIRAKAN PERSONEL BULUNMUYOR
DMM, bölgeler arası personel görevlendirmelerinin kapasite yetersizliğinden kaynaklandığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Bu görevlendirmelerin afet yönetiminin olağan işleyişi kapsamında yapıldığı vurgulandı:
"Görevi veya dalış faaliyetini bırakan halihazırda hiçbir personel bulunmamaktadır. İhtiyaç halinde yapılan bölgeler arası görevlendirmeler de bir yetersizlik değil, bütüncül afet yönetiminin olağan bir gereğidir."
DALIŞ EKİPLERİ KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞIYOR
Açıklamada, sualtı arama-kurtarma çalışmalarında AFAD'ın yanı sıra diğer kurumların dalış ekiplerinin de görev aldığı hatırlatıldı:
"Türkiye genelindeki AFAD ekiplerine ek olarak; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da dalış ekipleri bulunmakta ve tüm birimler tam koordinasyon içinde sahaya sevk edilmektedir."
DMM, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:
"Afet ve acil durumlarda canı pahasına görev yapan kurumlarımızı ve kahraman personelimizi hedef alan bu tür asılsız paylaşımlara ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur"