DMM, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında gündeme getirilen AFAD'ın dalış ekiplerine ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı. AFAD EKİPLERİ 81 İLDE KESİNTİSİZ GÖREVDE Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ekiplerin personel ve teknik donanım açısından müdahale kapasitesine sahip olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve sualtı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu' yönündeki iddialar asılsızdır. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) suda arama-kurtarma ekipleri, 81 ilimizde 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız görev yapmaktadır. Ekipler personel sayısı, teknik donanım ve yetkinlik bakımından olaylara müdahale edebilecek kapasitededir."

DMM: AFAD’da görevi bırakan dalgıç yok. (Foto: AA) GÖREVİ BIRAKAN PERSONEL BULUNMUYOR DMM, bölgeler arası personel görevlendirmelerinin kapasite yetersizliğinden kaynaklandığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Bu görevlendirmelerin afet yönetiminin olağan işleyişi kapsamında yapıldığı vurgulandı: "Görevi veya dalış faaliyetini bırakan halihazırda hiçbir personel bulunmamaktadır. İhtiyaç halinde yapılan bölgeler arası görevlendirmeler de bir yetersizlik değil, bütüncül afet yönetiminin olağan bir gereğidir."