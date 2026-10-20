Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya savunma sanayisinde işbirliğini çok taraflı bir zemine taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in çeşitli temaslarda bulunmak üzere Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi. Dört ülke arasında savunma sanayisi alanında işbirliği yapılmasına ilişkin mutabakat metni ise yarın imzalanacak.

Savunma sanayisi işbirliğinin yanı sıra savunma teknolojileri, bilgi transferi, eğitim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini kapsayan anlaşmayla ülkelerin ulusal savunma kabiliyetlerinin artırılması amaçlanıyor. Tarafların sanayi altyapıları ve teknik kabiliyetleri bir araya getirilerek mevcut projelerin geliştirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının oluşturulması hedefleniyor.