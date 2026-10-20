Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya savunma sanayisinde güçlerini birleştiriyor! İmzalar Doha'da atılacak
Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya savunma sanayisinde güçlerini birleştiriyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’a gitti. Doha’da imzalanacak mutabakatla dört ülke arasında ortak üretim, savunma teknolojileri, bilgi transferi, eğitim ve AR-GE alanlarında işbirliği güçlenecek; mevcut projeler geliştirilerek yeni ortaklıkların önü açılacak.
Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya savunma sanayisinde işbirliğini çok taraflı bir zemine taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in çeşitli temaslarda bulunmak üzere Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi. Dört ülke arasında savunma sanayisi alanında işbirliği yapılmasına ilişkin mutabakat metni ise yarın imzalanacak.
Savunma sanayisi işbirliğinin yanı sıra savunma teknolojileri, bilgi transferi, eğitim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini kapsayan anlaşmayla ülkelerin ulusal savunma kabiliyetlerinin artırılması amaçlanıyor. Tarafların sanayi altyapıları ve teknik kabiliyetleri bir araya getirilerek mevcut projelerin geliştirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının oluşturulması hedefleniyor.
SAVUNMA DİPLOMASİSİNDE ORTAK ÜRETİM HAMLESİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, savunma ürünlerinin tedarikinin ötesine geçerek ortak üretim, teknoloji transferi ve uzun vadeli stratejik ortaklıklara odaklanıyor. Doha'da imzalanacak mutabakat, Türkiye'nin bu yaklaşımını dört ülkeyi kapsayan yeni bir işbirliği çerçevesine taşıyacak.
Anlaşma kapsamında tarafların ihtiyaç ve kabiliyetleri doğrultusunda ortak AR-GE projeleri geliştirilecek, savunma sanayisi ürünlerinin belirli bileşenlerinin ortak üretimi için imkanlar değerlendirilecek. Teknik personelin eğitimi ve mühendislik tecrübesinin paylaşılmasıyla işbirliği yalnızca ürün tedarikiyle sınırlı kalmayacak. Geliştirilen ürünlerin tarafların ihtiyaçlarına göre uyarlanması ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi için de yeni fırsatlar oluşacak.
TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN İHRACATI 54 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği verilerine göre Türk savunma ve havacılık sektörü, 2012-2026 döneminde, 2026'nın ilk dokuz ayı dahil olmak üzere yaklaşık 54 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
SSB'nin seri üretim ve ihracat odaklı çalışmalarıyla 2023-2026 döneminde 30 milyar doların üzerinde ihracata ulaşıldı. Böylece bu dönemdeki ihracat, sektörün son 14 yıllık toplam ihracatının yüzde 55'inden fazlasını oluşturdu.
Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 48 artarak 10 milyar doların üzerine çıktı. Son 12 aylık ihracat ise ilk kez 11 milyar dolar seviyesini aştı.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre Türkiye, son beş yılda silah ihracatını yüzde 122 artırarak dünyanın 11'inci büyük tedarikçisi konumuna yükseldi.
KATAR İLE ORTAK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ
Türkiye ile Katar arasındaki savunma sanayisi işbirliği, ortak yatırım ve üretim projeleriyle daha ileri bir aşamaya taşınıyor. Katar Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), zırhlı araçlar, hücumbotlar ve diğer savunma sanayisi çözümleri, iki ülke arasındaki ortaklığın temelini oluşturuyor.
Katar Savunma Bakanlığı iştiraki Barzan Holding ile ASELSAN, STM ve MKE gibi Türk savunma sanayisi şirketleri arasında imzalanan anlaşmalar, ortak üretim imkanlarını genişletiyor. ASELSAN ile Barzan Holding ortaklığında Katar'da kurulan BARQ şirketi aracılığıyla SARP uzaktan komutalı silah sistemleri ve elektro-optik cihazların montaj, üretim ve kalibrasyon faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
Dört ülke arasındaki mutabakatla Katar'da edinilen bu tecrübe yeni ortaklıklara taşınacak. Uygun projelerde üretim kapasitesinin paylaşılması ve üçüncü ülkelere yönelik ortak çözümler geliştirilmesi için yeni imkanlar değerlendirilecek.
PAKİSTAN İLE DENİZ PLATFORMLARINDA İŞBİRLİĞİ
Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma sanayisi ortaklığı, deniz platformları başta olmak üzere farklı projelerle gelişiyor. ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen PN MİLGEM (Babur Sınıfı) Korvet Projesi kapsamında dört geminin ilk ikisi İstanbul'da, diğer ikisi ise Karaçi Tersanesi'nde inşa edildi.
Proje kapsamında Karaçi Tersanesi'nin üretim altyapısı modernize edildi. Gemi inşa ve donatım mühendisliği alanlarındaki bilgi ve tecrübe yerel iş gücüne aktarıldı.
Yeni mutabakatla Türkiye'nin platform geliştirme, elektronik sistemler, mühimmat ve alt sistem üretimindeki kabiliyetleri Pakistan'ın savunma sanayisi tecrübesiyle buluşturulacak. Eğitim, AR-GE ve bilgi transferi alanlarında geliştirilecek ortak çalışmalarla iki ülke arasındaki mevcut işbirliği daha geniş bir çerçeveye taşınacak.
ENDONEZYA İLE KAAN VE KAPLAN MT PROJELERİ
Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayisi işbirliği, milli muharip uçak KAAN, KAPLAN MT orta sınıf tank ve ATMACA gemisavar füzesi gibi projelerle somutlaştı. İki ülke, ortak geliştirme, tedarik ve üretim alanlarında yürüttüğü çalışmaları yeni projelerle genişletme imkanına kavuşacak.
Savunma Sanayii Başkanlığı ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan devletler arası anlaşma kapsamında yürütülen KAPLAN MT Orta Sınıf Tank Geliştirme Projesi, ortak üretim ve teknoloji transferinin öne çıkan örnekleri arasında yer alıyor.
FNSS ile Endonezyalı PT Pindad tarafından ortak tasarımla geliştirilen tankların prototipleri ve ilk seri üretim araçları Türkiye'de üretildi. Teknoloji transferi modeli doğrultusunda KAPLAN MT tanklarının üretimi Endonezya'da da sürdürülüyor.
Doha'da imzalanacak mutabakatla bu tecrübe, dört ülke arasında geliştirilecek yeni işbirliklerine zemin hazırlayacak. Ortak teknoloji geliştirme, üretim kapasitesinin paylaşılması ve mevcut projelerin farklı ülkelerin sanayi kabiliyetleriyle desteklenmesi sayesinde savunma sanayisindeki stratejik ortaklıklar güçlenecek.