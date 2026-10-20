Adayların, sınava katılabilmek için ön başvuru ve nihai başvuru aşamalarını belirtilen tarihlerde tamamlaması gerekiyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından düzenlenecek 2026-GUY/2 sınavına ilişkin başvuru takvimi, adaylarda aranan şartlar, il kontenjanları ve sınav ücretleri belli oldu.

Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı için ön başvurular 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. (Foto: AA)

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-GUY/2 sınavı için ön başvurular 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Ön başvuruda bulunan adayların, 170 TL tutarındaki ön başvuru ücretini 20-23 Ekim 2026 tarihleri arasında ödemesi gerekiyor. Ücretini yatırmayan adayların ön başvuruları işleme alınmayacak.

Ön başvuruların ardından adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak. Her il için atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katı kadar aday nihai başvuru yapma hakkı kazanacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olanlar da sıralamaya dahil edilecek.

Nihai başvuru hakkı kazanan adaylar, başvurularını 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında tamamlayacak. Bu tarihlerde başvuru yapamayan adaylar için 6 Kasım 2026 geç başvuru günü olarak belirlendi.