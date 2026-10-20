GİB'den 860 kişilik alım! Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı takvimi açıklandı: Adaylarda 65 KPSS puanı şartı
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY/2) için ön başvurular 20-22 Ekim tarihleri arasında alınacak. KPSS'den en az 65 puan alan ve diğer başvuru şartlarını sağlayan adaylar, 860 kişilik kadro için yarışacak. Sınav 21 Kasım 2026'da yapılacak. İşte Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı başvuru tarihleri, şartları, kontenjan dağılımı ve sınav ücreti...
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvuru süreci başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2026-GUY/2 sınavına ilişkin başvuru takvimi, adaylarda aranan şartlar, il kontenjanları ve sınav ücretleri belli oldu.
Adayların, sınava katılabilmek için ön başvuru ve nihai başvuru aşamalarını belirtilen tarihlerde tamamlaması gerekiyor.
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026-GUY/2 sınavı için ön başvurular 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Ön başvuruda bulunan adayların, 170 TL tutarındaki ön başvuru ücretini 20-23 Ekim 2026 tarihleri arasında ödemesi gerekiyor. Ücretini yatırmayan adayların ön başvuruları işleme alınmayacak.
Ön başvuruların ardından adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak. Her il için atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katı kadar aday nihai başvuru yapma hakkı kazanacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olanlar da sıralamaya dahil edilecek.
Nihai başvuru hakkı kazanan adaylar, başvurularını 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında tamamlayacak. Bu tarihlerde başvuru yapamayan adaylar için 6 Kasım 2026 geç başvuru günü olarak belirlendi.
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Başvuru işlemleri için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak. Adayların başvurularının geçerli sayılması için sınav ücretini de belirtilen süre içerisinde yatırması gerekiyor. Başvuru bilgilerinin sisteme girilmiş olması tek başına yeterli olmayacak.
Ön başvuruda adaylar, kontenjan tablosunda yer alan iller arasından en fazla 5 il tercih edebilecek. Birden fazla il için sıralamaya giren adaylar, tercih önceliklerine göre belirlenen yalnızca bir il için nihai başvuru yapabilecek.
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2026-GUY/2 sınavına başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
- T.C. vatandaşı olmak.
- Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Buna göre 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğan adaylar yaş şartını sağlayabilecek.
- 2025 veya 2026 yıllarında yapılan KPSS'de KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 veya KPSSP48 puan türlerinden en az 65 puan almış olmak.
- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya denkliği kabul edilen dört yıllık fakültelerden mezun olmak.
- Henüz mezun olmayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek. KPSS puanı ve yaş şartını sağlamayan adaylar da ön başvuru yapamayacak.
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI 860 KONTENJANLA YAPILACAK
2026-GUY/2 kapsamında toplam 860 kişilik kontenjan bulunuyor. Adaylar, başvuru aşamasında tercih ettikleri illerin kontenjanlarına göre değerlendirilecek.
Kontenjanı en yüksek il 132 kadroyla Ankara oldu. Ankara'yı 25 kontenjanla İzmir, 23 kontenjanla Kocaeli, 22'şer kontenjanla Antalya, Bursa ve Sakarya takip etti.
Diğer illerdeki kontenjanlar ise 6 ile 20 arasında değişiyor. Adaylar, tercihlerini yapmadan önce kılavuzda yer alan il kontenjanlarını inceleyebilecek.
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav, Ankara ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde elektronik ortamda yapılacak. Aday sayısına bağlı olarak Adana, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezleri de kullanılabilecek.
Saat 13.45'te başlayacak sınav 90 dakika sürecek. Sınav binalarına giriş işlemleri saat 13.30'da sona erecek. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Sınavın toplam ücreti 2.200 TL olarak belirlendi. Bu tutarın yüzde 65'ine karşılık gelen 1.430 TL adaylar tarafından ödenecek. Kalan 770 TL'lik bölüm ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ÖSYM'ye yatırılacak.
Nihai başvuru hakkı kazanan adayların 1.430 TL tutarındaki sınav ücretini 30 Ekim-4 Kasım 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesindeki ÖDEMELER alanından kredi kartı veya banka kartıyla yatırması gerekiyor.
Geç başvuru gününde işlem yapan adaylar ise sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak, 2.145 TL tutarında ve aynı gün saat 23.59'a kadar ödeyecek.
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda çoktan seçmeli toplam 60 soru yer alacak. Soruların konu gruplarına göre yaklaşık ağırlıkları şöyle olacak:
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: Yüzde 5
- Hukuk grubu: Yüzde 25
- İktisat grubu: Yüzde 20
- Maliye grubu: Yüzde 25
- Muhasebe grubu: Yüzde 25
Hukuk grubunda anayasa, idare, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku ile icra ve iflas hukuku konuları bulunacak. İktisat grubunda makro ve mikro iktisat ile uluslararası iktisat; maliye grubunda kamu maliyesi, maliye politikası ve Türk vergi sistemi; muhasebe grubunda ise genel muhasebe, maliyet muhasebesi, şirketler muhasebesi, mali tablolar analizi ve ticari hesap konuları yer alacak.
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINDA BAŞARI PUANI KAÇ?
Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. 70 ve üzerinde puan alan adaylardan, ilgili il için atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alanlar da sözlü sınava katılabilecek.
Yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmayacak, yalnızca doğru cevaplar puanlamada dikkate alınacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Sözlü sınavın tarih ve yeri ise Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinden ilan edilecek.
Adayların başvuru sürecinde tarihleri, ücretleri ve sınav koşullarını dikkatle takip etmesi; ayrıntılar için 2026-GUY/2 Başvuru Kılavuzu'nu incelemesi gerekiyor.