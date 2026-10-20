Tasfiyesine karar verilen fonlar için hazırlanan kanun teklifinin birinci bölümü TBMM'de görüşüldü
Fon soruşturması kapsamında mağduriyet yaşayan yatırımcıları ilgilendiren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri öne çekildi. Fonların tasfiyesini ve yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasını öngören düzenlemenin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, tasfiyesine karar verilen fon sayısının 131 olduğunu belirterek düzenlemenin kamu bütçesine mali yük getirmeyeceğini vurguladı.
Fon soruşturması kapsamında mağduriyet yaşayan yatırımcıları ilgilendiren kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri öne çekildi.
Fonların tasfiyesini ve yatırımcılara ara ödeme yapılmasını öngören teklifin görüşmelerine, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine ara verilerek başlandı.
FON MAĞDURLARINA 1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME
Teklifle, fonların tasfiyesi SPK'nın gözetim ve denetiminde tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek.
Kurulca belirlenen fonlarda, ilgili fonun tasfiye mal varlığından, net yatırım tutarı 1 milyon Türk lirasının altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon Türk lirası ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon Türk lirası ara ödeme yapılabilecek.
FON TEKLİFİNİN BİRİNCİ BÖLÜMÜ GÖRÜŞÜLDÜ
TBMM Genel Kurulunda, 2/3939 esas numaralı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi ele alındı. Teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
"PROVOKASYONLARA FIRSAT VERİLMEMELİDİR"
MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifte, fonların tasfiyesine yönelik düzenlemelerin bulunduğunu ifade etti.
Teklifle, sermaye piyasalarının güven ve istikrar içinde işleyişinin korunması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin güvence altına alınmasının amaçlandığını vurgulayan Aksu, kamu bütçesine mali külfet getirilmemesinin amaçlandığını kaydetti.
Teklifle, genel ve sürekli bir fon tasfiyesi kurulmayacağının altını çizen Aksu, ayrıca teklifle ara ödeme yapılmasının öngörüldüğünü hatırlattı.
Türkiye ekonomisinin istikrarının, finansal istikrardan geçtiğine dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti:
"Finansal piyasalarla birlikte ekonomide güven erozyonu yaratılmaması için provokasyonlara fırsat verilmemelidir. MHP, devlet idaresini milletimizin emaneti olarak görmektedir. Meselenin üzerine gidilerek haklının hakkını alması, suçlunun da cezasını çekmesi yönündeki iradeden memnuniyet duyuyoruz.
İster fon piyasasında, ister belediyelerde, her nerede olursa olsun, ucu kime uzanırsa uzansın her usulsüzlük ve yolsuzluk araştırılmalıdır. Sürecin her aşaması şeffaflıkla yürütülmelidir. Teklifin kabulüyle olağanüstü tasfiye sürecine dair hukuki çerçeve oluşturularak boşluğun doldurulacağını, mağdurların hak ve hukukunun korunacağını değerlendiriyoruz."
"TASFİYESİNE KARAR VERİLEN FON SAYISI İSE 131'DİR"
Şahsı adına konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, teklifin 9 maddeden oluştuğunu hatırlattı.
Yaşananların fon piyasasının sınırlı bölümünde meydana geldiğini belirten Alan, Devlet Denetleme Kurulunun denetlemelerini gerçekleştirdiğini aktardı.
Alan, "Fon piyasamızda 2 bini aşkın yatırım fonu bulunmaktadır. Tasfiyesine karar verilen fon sayısı ise 131'dir. Teklifimizle kamu bütçesine mali yük getirilmemektedir. Tasfiye sürecinde hazine kaynağı, bütçe imkanı kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Kanun teklifinin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bingöl, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.