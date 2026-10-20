Fon soruşturması kapsamında mağduriyet yaşayan yatırımcıları ilgilendiren kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri öne çekildi.

Fonların tasfiyesini ve yatırımcılara ara ödeme yapılmasını öngören teklifin görüşmelerine, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine ara verilerek başlandı.

FON MAĞDURLARINA 1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME



Teklifle, fonların tasfiyesi SPK'nın gözetim ve denetiminde tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek.



Kurulca belirlenen fonlarda, ilgili fonun tasfiye mal varlığından, net yatırım tutarı 1 milyon Türk lirasının altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon Türk lirası ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon Türk lirası ara ödeme yapılabilecek.