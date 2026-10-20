Yeni Yol’dan ayrılmıştı! Cemalettin Kani Torun AK Parti’de yeni görevine başladı
Yeni Yol Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye katılan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak atandığını açıkladı. Torun, özellikle Terörsüz Türkiye süreci ve Afrika politikaları konusunda görev yapacağını belirtti.
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Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak atandığını duyurdu.
GENEL BAŞKAN DANIŞMANI OLARAK ATANDI
Torun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin tensipleriyle AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak atanmış bulunmaktayım. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' süreci ve Afrika politikaları konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda partimize ve ülkemize katkıda bulunmak için çalışacağım." ifadelerini kullandı.
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