Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek AK Parti 'ye katılan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak atandığını duyurdu.

Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı (Foto: DHA)

GENEL BAŞKAN DANIŞMANI OLARAK ATANDI

Torun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin tensipleriyle AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak atanmış bulunmaktayım. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' süreci ve Afrika politikaları konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda partimize ve ülkemize katkıda bulunmak için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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Cemalettin Kani Torun