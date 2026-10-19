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Tera Yatırım Teknoloji Holding'in yönetiminde değişiklik! TMSF'nin atadığı isimler açıklandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ekim 2026 tarihli kararıyla Tera Yatırım Teknoloji Holding’e kayyum olarak atandı. Şirketin KAP açıklamasında, Fon Kurulu tarafından yeni yönetim kurulunun oluşturulduğu ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü Şirin’in getirildiği bildirildi. Şirketin yönetim ve temsilinin yeni yönetim kurulu tarafından yürütüleceği belirtildi.

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Tera Yatırım Teknoloji Holding'in yönetiminde değişiklik! TMSF'nin atadığı isimler açıklandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Tera Yatırım Teknoloji Holding'e kayyum olarak atandı.

Tera Yatırım Teknoloji Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ekim 2026 tarihli ve 2026/10332 D. iş sayılı kararıyla TMSF'nin şirkete kayyum olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karar uyarınca Fon Kurulu tarafından şirketimizin yönetim kurulu oluşturularak Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü Şirin, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Cüneyt Ardağ, Yönetim Kurulu üyeliklerine Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Arif Kural, Mert Can Aktı, Batuhan Başoğlu, Aybike Kaynar Bardakcı ve Mine Terzi atanmıştır.

Şirketimizin yönetimi ve temsili Fon Kurulunca atanan yönetim kurulu tarafından yerine getirilmekte olup gerekli çalışmalara büyük bir titizlikle ve ivedilikle başlanmıştır."

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