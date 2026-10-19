AFAD açıkladı: Akdeniz’de 3,8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD, sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
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Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesine 290,53 kilometre mesafede 3,8 büyüklüğünde (ML) deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem, 19 Ekim 2026 saat 17.30.24'te kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depreme en yakın yerleşim yeri, 289,33 kilometre mesafedeki Palamutbükü Adası oldu.
Depreme en yakın 5 il
Depreme en yakın iller ise Muğla, Aydın, Denizli, İzmir ve Antalya oldu.
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Güncel