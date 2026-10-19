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AFAD açıkladı: Akdeniz’de 3,8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD, sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD açıkladı: Akdeniz’de 3,8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesine 290,53 kilometre mesafede 3,8 büyüklüğünde (ML) deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem, 19 Ekim 2026 saat 17.30.24'te kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depreme en yakın yerleşim yeri, 289,33 kilometre mesafedeki Palamutbükü Adası oldu.

DEPREM BİLGİSİ
AFAD VERİLERİ
Büyüklük
3,8 ML
Yer
Akdeniz - Datça, Muğla
Tarih ve saat
19 Ekim 2026, 17.30.24
Derinlik
7 kilometre

Depreme en yakın 5 il

YERLEŞİM YERİ
İLÇE
MESAFE
Palamutbükü Adası
Datça
289,33 km
Yazı
Datça
289,46 km
Yaka
Datça
293,11 km
Cumalı
Datça
293,25 km
Kızılağaç Adası
Datça
294,87 km

Depreme en yakın iller ise Muğla, Aydın, Denizli, İzmir ve Antalya oldu.

İL
MESAFE
Muğla
377,33 km
Aydın
423,50 km
Denizli
463,20 km
İzmir
471,87 km
Antalya
489,49 km

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