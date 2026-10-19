Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesine 290,53 kilometre mesafede 3,8 büyüklüğünde (ML) deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem, 19 Ekim 2026 saat 17.30.24'te kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depreme en yakın yerleşim yeri, 289,33 kilometre mesafedeki Palamutbükü Adası oldu.

DEPREM BİLGİSİ AFAD VERİLERİ Büyüklük 3,8 ML Yer Akdeniz - Datça, Muğla Tarih ve saat 19 Ekim 2026, 17.30.24 Derinlik 7 kilometre

Depreme en yakın 5 il

YERLEŞİM YERİ İLÇE MESAFE Palamutbükü Adası Datça 289,33 km Yazı Datça 289,46 km Yaka Datça 293,11 km Cumalı Datça 293,25 km Kızılağaç Adası Datça 294,87 km

Depreme en yakın iller ise Muğla, Aydın, Denizli, İzmir ve Antalya oldu.

İL MESAFE Muğla 377,33 km Aydın 423,50 km Denizli 463,20 km İzmir 471,87 km Antalya 489,49 km