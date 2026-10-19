Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Belçika'da diplomasi trafiğine başladı. Brüksel'de Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prévot ile bir araya gelen Fidan'ın temaslarında, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

FİDAN BRÜKSEL'DE PRÉVOT İLE BİR ARAYA GELDİ

Resmi ziyaret kapsamında Belçika'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel temasları çerçevesinde Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prévot ile görüştü.

Fidan'ın Belçika temasları 19-21 Ekim tarihleri arasında devam edecek.

Bakan Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü