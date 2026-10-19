Hakan Fidan’dan Brüksel’de yoğun diplomasi! Türkiye-Belçika gündeminde kritik başlıklar ele alınacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Belçika’da temaslarına başladı. Brüksel’de Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot ile görüşen Fidan, 19-21 Ekim tarihleri arasındaki ziyareti kapsamında Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı’na da katılacak. Görüşmelerde terörle mücadeleden savunma sanayisine, vize ve göçten bölgesel gelişmelere kadar birçok başlık ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Belçika'da diplomasi trafiğine başladı. Brüksel'de Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prévot ile bir araya gelen Fidan'ın temaslarında, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
FİDAN BRÜKSEL'DE PRÉVOT İLE BİR ARAYA GELDİ
Resmi ziyaret kapsamında Belçika'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel temasları çerçevesinde Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prévot ile görüştü.
Fidan'ın Belçika temasları 19-21 Ekim tarihleri arasında devam edecek.Bakan Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü
TÜRKİYE-BELÇİKA TOPLANTISINA KATILACAK
Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na da katılacak.
Toplantıda iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı başlıklarda kapsamlı şekilde ele alınması planlanıyor.
TERÖRLE MÜCADELEDEN VİZE VE GÖÇE KADAR GENİŞ GÜNDEM
Toplantının gündeminde terörle mücadele, adli ve polis iş birliği, savunma sanayisi, konsolosluk hizmetleri, vize ve göç konuları yer alacak.
Taraflar ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.