Ayazağa'daki sel felaketinde hayatını kaybetmişti: Turgut Dursun son yolculuğuna uğurlandı
Ayazağa'daki sağanak yağış sonrası dere yatağında cansız bedeni bulunan 66 yaşındaki Turgut Dursun, düzenlenen cenaze töreniyle Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Dursun'un yakınları katıldı.
Ayazağa'daki sağanağın ardından dere yatağında cansız bedeni bulunan Turgut Dursun (66), cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TURGUT DURSUN TOPRAĞA VERİLDİ
Sağanak yağışın ardından yaşanan selin 3'üncü gününde cansız bedeni Ayazağa Deresi'nde köprü ayaklarında bulunan Turgut Dursun için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Dursun'un yakınları katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dursun, Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"YAĞMUR YAĞIYOR, ARABA SEL DOLUYOR" DEMİŞ
Yeğeni Firdevs Değirmenci, "Söyleyebilecek bir şey yok. O gün evdeydi, evden kızını, torununu almaya gitti aşağıda sele kapıldı. Ne söyleyebiliriz. Araçla, kendi arabasıyla gidiyordu. Pijama ile evden koşarak gitmiş. Torunu "Dede yağmur yağıyor gel" demiş. O da koşarak gitti, ne diyebilirsin. Normalde takım elbise ile çıkan insan, kendi giyinen insan, o gün torunu öyle deyince koşarak pijama ile gitti. Ayağında çorap yok. Arabaya binip gidince, yağmurda bastırınca kapıldı gitti. Arabadan çıkmış, bir anda sele kapıldı, ne diyebiliriz? Arabada hanımı ile telefonla konuşmuş, "Yağmur yağıyor, araba sel doluyor" demiş. Kendisi "Beni gelin kurtarın" demiş. Kimse yetişemedi, ne diyebiliriz. Arabadan iniyor, ağaca tutunmaya çalışıyor, tutunamayınca sele gidiyor. Dayım bakımlı bir insandı, gitti ne diyebiliriz" dedi.
"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"
Yeğeni Özdemir Aydın, "Acımız çok büyük. Takdir böyleymiş. Ömrü bu kadarmış. İnanmış insanlarız. Buna inanmak durumundayız. Ben öz yeğeniyim. Tek dayımız kalmıştı, o da rahmetli oldu. Elim bir kaza, keşke böyle olmasaydı ama maalesef" diye konuştu.
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