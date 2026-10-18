Turgut Dursun için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. (Foto: DHA)

"YAĞMUR YAĞIYOR, ARABA SEL DOLUYOR" DEMİŞ

Yeğeni Firdevs Değirmenci, "Söyleyebilecek bir şey yok. O gün evdeydi, evden kızını, torununu almaya gitti aşağıda sele kapıldı. Ne söyleyebiliriz. Araçla, kendi arabasıyla gidiyordu. Pijama ile evden koşarak gitmiş. Torunu "Dede yağmur yağıyor gel" demiş. O da koşarak gitti, ne diyebilirsin. Normalde takım elbise ile çıkan insan, kendi giyinen insan, o gün torunu öyle deyince koşarak pijama ile gitti. Ayağında çorap yok. Arabaya binip gidince, yağmurda bastırınca kapıldı gitti. Arabadan çıkmış, bir anda sele kapıldı, ne diyebiliriz? Arabada hanımı ile telefonla konuşmuş, "Yağmur yağıyor, araba sel doluyor" demiş. Kendisi "Beni gelin kurtarın" demiş. Kimse yetişemedi, ne diyebiliriz. Arabadan iniyor, ağaca tutunmaya çalışıyor, tutunamayınca sele gidiyor. Dayım bakımlı bir insandı, gitti ne diyebiliriz" dedi.