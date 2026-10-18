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Yatırım fonlarında 40,8 milyar TL'lik tasfiye tamamlandı: SPK kanun teklifi Meclis gündeminde

Yatırım fonlarında 40,8 milyar TL'lik tasfiye tamamlandı: SPK kanun teklifi Meclis gündeminde

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Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı başkanlığında Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının katılımıyla Altıncı Fon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul gündemine alındı. Süreç kapsamında 3 portföy yönetim şirketinin 66 fonunda yer alan 45 binden fazla kişiye Ziraat Bankası aracılığıyla 40,8 milyar TL ayni ve nakdi ödeme yapıldı, tasfiyedeki fon sayısı 65'e geriledi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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