Siirt’te tavuk dürüm paniği! Hastaneye başvuran sayısı 88’e yükseldi: İşletme sahibi gözaltında
Siirt’in Kurtalan ilçesinde tavuk dürüm tüketenlerin rahatsızlanması üzerine başlatılan soruşturmada hastaneye başvuranların sayısı 88’e yükseldi. 77’si öğrenci, 11’i sivil olan kişilerden 33’ü hastanede tedavi altına alınırken işletme sahibi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu 22 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Yapılan başvuruların ardından sayı 88'e yükseldi.
Kurtalan Kaymakamlığı, 55 kişiye ayakta müdahale edildiğini, 33 kişinin ise hastanede yatarak tedavi altına alındığını açıkladı.
TAVUK DÜRÜM İNCELEMEYE ALINDI
İlk incelemelerde, rahatsızlanan kişilerin bir kısmının beldede faaliyet gösteren bir işletmeden tavuk dürüm aldığı belirlendi. Ürünlerin bir bölümünün okul kantininden paketli olarak, bir bölümünün ise doğrudan işletmeden satın alındığı öğrenildi.
Olayın nedeninin belirlenmesi için numuneler alınırken adli soruşturma kapsamında işletme sahibi gözaltına alındı.
Kaymakamlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"16 Ekim 2026 tarihinde, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 88'e ulaşmıştır. Başvuranların 77'si öğrenci, 11'i sivil olup 55 kişiye ayakta tedavi uygulanmış, 33 kişi ise hastanede yatarak tedavi altına alınmıştır. İlk incelemelerde, rahatsızlanan kişilerin bir kısmının Kayabağlar beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden alınan tavuk dürümü tükettiği belirlenmiştir. Tavuk dürümlerin bir kısmının okul kantininden paketli olarak, bir kısmının ise doğrudan işletmeden satın alındığı öğrenilmiştir. Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla numuneler alınmış, adli soruşturma kapsamında işletme sahibi gözaltına alınmıştır. İlgili sağlık kuruluşlarımızda vatandaşlarımızın muayene, tedavi ve takip işlemleri titizlikle yürütülmekte olup süreç, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir"