Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, " Hekim ve Hâkim Perspektifinden Tıbbi Uygulamalar " temasıyla düzenlenen Tıp ve Adalet Sempozyumu'nda sağlığın ve adaletin merkezinde insan olduğunu vurguladı. Konuşmasında hasta hakları ile sağlık çalışanlarının mesleki güvencesini birbirini tamamlayan unsurlar olarak gördüklerini belirten Bakan Memişoğlu, Sağlıkta Haklar ve İletişim Yönetmeliği, Mesleki Sorumluluk Kurulu, güncellenen sigorta teminat limitleri ve hazırlıkları süren yeni yönetmelikler gibi sağlık hizmetlerinin hukuki altyapısını güçlendirecek önemli düzenlemeleri paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda Türkiye'nin sağlık altyapısının güçlendirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, hasta haklarının korunmasıyla sağlık çalışanlarının mesleki güvencesini birbirini tamamlayan unsurlar olarak gördüklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, programda yaptığı konuşmada " Sağlığın ve adaletin merkezinde insan vardır. " diyerek her iki alanın da vatandaşların haklarını ve iyilik hâllerini korumak için çalıştığını belirtti. Sağlık ve adalet arasındaki iş birliğinin önemine değinen Bakan Memişoğlu, " Bizleri aynı zeminde buluşturan insanımıza karşı taşıdığımız bu ortak sorumluluktur. " ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü, "Hekim ve Hâkim Perspektifinden Tıbbi Uygulamalar" temasıyla düzenlenen Tıp ve Adalet Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu Tıp ve Adalet Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.

Bakan Memişoğlu: “Hekimliğin özünde diğerkâmlık vardır.ʺ

Sağlık hizmetlerinin her aşamasında yoğun bir emek ve büyük bir sorumluluk bulunduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "Hekimliğin özünde diğerkâmlık vardır. Sağlık çalışanlarımızın mesleki birikimiyle birleşen bu adanmışlık sağlık sistemimizin en büyük gücüdür. Bizler de bu emeği desteklemek, hizmetin sürekliliğini sağlamak ve sağlık çalışanlarımızın haklarını koruyarak görevlerini gönül rahatlığıyla yapabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

"HUKUK, SAĞLIK HİZMETİNİN GÜVEN UNSURUDUR"

Tıbbi uygulamaların hukuki değerlendirmesinde bilimsel verilerin ve her olayın kendi koşullarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, tıbbi müdahalenin beklenen sonucu vermemesiyle hukuki sorumluluk doğuran kusurun bulunmasının birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Hukuk, sağlık hizmetinin güven unsurudur." dedi. Göreve geldiği günden bugüne yaklaşık 170 mevzuat düzenlemesini hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Memişoğlu, bu çalışmalarda bilimsel bilgi, ortak akıl ve istişareyi esas aldıklarını kaydetti.