Erdoğan’dan Ara Güler mesajı: “Fotoğraf sanatının en değerli ustası” (Foto: Ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda Ara Güler için şu ifadeleri kullandı:

"Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından Ara Güler'i vefatının 8'inci yılında saygıyla yâd ediyorum."

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