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Başkan Erdoğan, Ara Güler’i vefatının 8. yılında andı: “Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından Ara Güler’i vefatının 8’inci yılında saygıyla yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, Ara Güler’i vefatının 8. yılında andı: “Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 8. yılında sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı.

Erdoğan’dan Ara Güler mesajı: “Fotoğraf sanatının en değerli ustası” (Foto: Ekran görüntüsü)Erdoğan’dan Ara Güler mesajı: “Fotoğraf sanatının en değerli ustası” (Foto: Ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda Ara Güler için şu ifadeleri kullandı:

"Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından Ara Güler'i vefatının 8'inci yılında saygıyla yâd ediyorum."

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Başkan Erdoğan, Ara Güler’i vefatının 8. yılında andı: “Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından”-3 Başkan Erdoğan, Ara Güler’i vefatının 8. yılında andı: “Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından”-4 Başkan Erdoğan, Ara Güler’i vefatının 8. yılında andı: “Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından”-5
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