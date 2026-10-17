Başkan Erdoğan, Ara Güler’i vefatının 8. yılında andı: “Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından Ara Güler’i vefatının 8’inci yılında saygıyla yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 8. yılında sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı.
Başkan Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda Ara Güler için şu ifadeleri kullandı:
"Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından Ara Güler'i vefatının 8'inci yılında saygıyla yâd ediyorum."
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel