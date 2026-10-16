Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında istihdam edilmek üzere 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

2027 yılı boyunca uygulanacak karar kapsamında kadroların büyük çoğunluğu tabip ve uzman tabiplerden oluşurken, alımların yataklı tedavi kurumları ile acil sağlık hizmetlerine yapılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2027 yılında istihdam edilecek 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi. Eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.