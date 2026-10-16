2027 sağlık personeli alımı kadro dağılımı belli oldu! 31 bin 54 doktor ve sağlık çalışanı geliyor
Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde görev yapacak 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kadroların 31 binden fazlası doktorlardan oluşacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında istihdam edilmek üzere 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
2027 yılı boyunca uygulanacak karar kapsamında kadroların büyük çoğunluğu tabip ve uzman tabiplerden oluşurken, alımların yataklı tedavi kurumları ile acil sağlık hizmetlerine yapılacağı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2027 yılında istihdam edilecek 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi. Eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
31 BİN 40 KİŞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA GÖREV YAPACAK
Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca kadroların birimlere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- Yataklı tedavi kurumları: 31 bin 40 kişi
- İlçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri: 7 kişi
- Sağlık evleri: 6 kişi
- Acil sağlık hizmetleri: 1 kişi
KADROLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ DOKTORLARA AYRILDI
31 bin 54 kişilik dev alım paketinde unvanlara göre kadro dağılımı ise şöyle detaylandı:
- Uzman tabip: 25 bin 955 kişi
- Tabip: 5 bin 61 kişi
- Sağlık memuru: 25 kişi
- Ebe: 9 kişi
- Hemşire: 2 kişi
- Diyetisyen: 1 kişi
- Sağlık teknikeri: 1 kişi