Dışişleri Bakanı Fidan Bağdat'taki İİT toplantısı sonrası temaslarını açıkladı: Yapıcı politika mesajı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile bir araya geldiğini belirterek, "Sayın Zeydi'nin gerçekten Türkiye ile ilişkileri ileri taşımada çok ciddi bir vizyonu var. Bu vizyonun olumlu ve yapıcı etkisini Irak politikalarında da görüyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'ndaki temaslarının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Bağdat'ta uzun ama verimli bir gün geçirdiklerini anlatan Fidan, sabah Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüştüğünü, ardından da İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın başladığını hatırlattı.

Fidan, Türkiye'nin 1,5 yıldır dönem başkanlığını yürüttüğü İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin başkanlığını bugün Irak'a devrettiğini belirterek, "İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyinde de başta Filistin meselesi olmak üzere İslam dünyasını yakından ilgilendiren çok mühim konular mercek altına alındı, nitelikli bir şekilde tartışıldı." dedi.

Bakan Fidan, yaptıkları toplantı ve görüşmelerin İslam dünyasının ortak sorunlarını çözmeye yönelik olduğunu aktardı.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile yaptıkları görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek yeni görevinden ötürü kendilerini kutladıklarını söyleyen Fidan, "Yeni görevlerine başladıktan sonra ilk defa yüz yüze geliyorduk. Daha önceden tanıdığımız bir devlet adamıydı. Daha önceki cumhurbaşkanlarının yanında görev yapmış bir şahsiyet Sayın Nizar." ifadesini kullandı.

Fidan, Irak Başbakanı Zeydi ile bir araya geldiğini kaydederek, "Sayın Zeydi'nin gerçekten Türkiye ile ilişkileri ileri taşımada çok ciddi bir vizyonu var. Bu vizyonun olumlu ve yapıcı etkisini Irak politikalarında da görüyoruz. Irak'taki sorunları tespit etmede ve bu tespit neticesinde pratik adımlar atmaya yönelik çok ciddi bir iradesi olduğunu biz açıkçası gördük." diye konuştu.

Erdoğan'ın ve Türkiye'nin bu türden yapıcı politikaları destekler pozisyonda olduğunu konuştuklarını söyleyen Fidan, Türkiye-Irak ilişkilerinin yapıcı iradelerle tarihte görülmemiş bir ufka taşınacağını görüştüklerini belirtti.

Fidan, yakın tarihten kaynaklanan ve daha çok Irak toplumuna etkisi olan sıkıntıların ortadan kalkması için Türkiye'nin elinden gelen bütün yapıcı rolü oynayacağını görüştüklerini aktararak, enerji, bağlantısallık, Kalkınma Yolu Projesi, güvenlik ve savunma işbirliği, terörle mücadele ve Sincar konularını Başbakan Zeydi ile etraflıca konuşma imkanı bulduklarını vurguladı.

Zeydi'nin Irak, bölge ve Türkiye-Irak ilişkileri konusunda yapıcı vizyona sahip olması nedeniyle memnun olduklarının altını çizen Fidan, "İnşallah kısa sürede bölgedeki diğer sorunlar da diyalog yoluyla, barış yoluyla çözülür de hem Irak'ın içinde nefes aldığı ortam rahatlar, hem de bölge daha barışçıl bir atmosfere evrilir." ifadesini kullandı.

BÖLGESEL MESELELER ELE ALINDI

Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir araya gelerek genel siyasi durumları ve bölgesel konuları görüştüklerini aktardı.

Bağdat'ta görüştüğü Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad'la, kendisinin Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) görev aldığı yıllardan beri devam eden bir ilişkisi olduğunu kaydeden Fidan, "Özellikle Haşdi Şabi'nin şu anda içinde bulunduğu durum, bölgesel durumlar, Irak'ta belli silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik atılan adımlar, gelinen nokta gibi, Türkiye-Irak ilişkileri, güvenlik perspektifi gibi birçok konuyu değerlendirme imkanımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yle görüşmelerinde kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ilettiklerini dile getirerek, "Özellikle Irak Meclisi'nin gündeminde olan konular, Türkiye-Irak ilişkileri başta olmak üzere birçok konuyu gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Abbudi'yle görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin güvenlik boyutunu ve bunun bölgesel ilişkilere, güvenlik politikalarına yansıyan yönlerinin gündemde olacağını söyledi.

- Irak Devlet Bakanı Ağaoğlu ile görüşme

Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile de görüştüklerine dikkati çeken Fidan, Devlet Bakanı olarak başladığı yeni görevi dolayısıyla kendisini tebrik ettiğini belirtti.

Fidan, "Cepheden bir bakanın çıkması önemliydi." diyerek, bundan dolayı Başbakan Zeydi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkürlerini ilettiklerini söyledi.

Irak Türkmen Cephesi'nin içinde bulunduğu durumu ve Türkmenlerin mevcut sorunlarını yıllardır takip ettiklerinin altını çizen Fidan, "Bu sorunların çözümü Irak'taki genel sorunların, diğer sorunların çözümünden bağımsız değil. Onları birbirine bağlayarak yönetmek gerekiyor. Bunlar konusunda neler yapılabilir, onları konuştuk." dedi.

Fidan, Türkmen topluluğunun her zaman Irak'taki genel yapının çok yapıcı bir parçası olduğunu ve hiçbir zaman yıkıcı ve bölücü bir faaliyet içinde bulunmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Irak'ın sadık vatandaşlarıdır. Kendi kimliklerini korumalarında da çok bilinçli durumdalar. Bizim de zaten istediğimiz bu. Zaten Türkiye-Irak kardeş, coğrafya olarak birbirinin uzantısı, kültür olarak birbirinin uzantısı, tarih olarak birbirinin uzantısı. Bunu biraz modern zamanlarda daha kurumsal, daha iyi işleyen, herkesin menfaatine çalışan bir yapısal zemine dönüştürmemiz gerekiyor. Bizim de sorumlu şahıslar olarak aslında yapmaya çalıştığımız tek şey bu."