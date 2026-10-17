Devlet Bahçeli’den Azerbaycan’ın bağımsızlığının 35. yılında mesaj: Türkiye ve Azerbaycan ayrılmaz bir bütündür
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan’ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yıl dönümünü kutladı. İki ülkenin ortak kaderine ve kardeşlik bağlarına vurgu yapan Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan’ın her konuda birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, iki ülkenin "Tek millet, iki devlet" anlayışıyla ortak bir duruş sergilediğini ve bu birlikteliğin gelecekte de süreceğini vurguladı.
BAĞIMSIZLIĞIN 35. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Bahçeli, 18 Ekim 1991'de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile ülkenin egemenliğini ve hürriyetini dünyaya yeniden duyurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"18 Ekim 1991'de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile egemenlik ve hürriyetini tüm dünyaya yeniden haykıran kardeş ve dost ülkemizin 'Müstəqilliyin Bərpası Günü' kutlu olsun. Bu anlamlı günün 35. yıl dönümünü en samimi duygularımla tebrik ediyorum."
Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının yalnızca bir devletin yeniden doğuşunu değil, esareti kabul etmeyen bir milletin duruşunu da yansıttığını kaydeden Bahçeli, 27 Eylül-10 Kasım 2020'deki Karabağ Zaferi'nin ülkenin millî bağımsızlığına yeni bir anlam ve güç kazandırdığını ifade etti.
"BİR KERE YÜKSELEN BAYRAK BİR DAHA İNMEZ!"
Bahçeli, "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez!" ifadesini Azerbaycan'ın bağımsızlık düşüncesinin özü olarak nitelendirdi. "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" sözünün ise Türkiye'nin kardeş ülkeye yönelik duygularının somut beyanı olduğunu belirtti.
Bu düşüncelerin tarihî tecrübelerin ve ortak kader birlikteliğinin yansıması olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:
"Büyük bir medeniyetin beşiğinde yer alan Türkiye ve Azerbaycan 'Tek millet, iki devlet' anlayışı ile bütün zorluklara karşı aynı düşüncelerle göğüs germiş ve ortak bir duruş sergilemiştir. Aynı duygu ve düşüncelerle bundan sonraki geleceklerine istikamet çizecekleri de muhakkak bir gerçekliktir. Bundan geri dönüş olmayacaktır."
"BİZ AYNI SOYDAN BİR ANANIN İKİ OĞLUYUZ"
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarına dikkati çeken Bahçeli, birlik mesajını şu sözlerle sürdürdü:
"Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz. Ezelden ebede dinimiz, dilimiz, aşkımız, yolumuz birdir. Sevdamızda kavgamız da birdir."
Bahçeli, açıklamasının sonunda Azerbaycan halkının Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü bir kez daha kutlayarak selam ve muhabbetlerini iletti.