Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, iki ülkenin "Tek millet, iki devlet" anlayışıyla ortak bir duruş sergilediğini ve bu birlikteliğin gelecekte de süreceğini vurguladı.

Bahçeli’den kardeşlik mesajı: Bundan geri dönüş olmayacak. (Foto: AA) BAĞIMSIZLIĞIN 35. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI Bahçeli, 18 Ekim 1991'de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile ülkenin egemenliğini ve hürriyetini dünyaya yeniden duyurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "18 Ekim 1991'de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile egemenlik ve hürriyetini tüm dünyaya yeniden haykıran kardeş ve dost ülkemizin 'Müstəqilliyin Bərpası Günü' kutlu olsun. Bu anlamlı günün 35. yıl dönümünü en samimi duygularımla tebrik ediyorum." Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının yalnızca bir devletin yeniden doğuşunu değil, esareti kabul etmeyen bir milletin duruşunu da yansıttığını kaydeden Bahçeli, 27 Eylül-10 Kasım 2020'deki Karabağ Zaferi'nin ülkenin millî bağımsızlığına yeni bir anlam ve güç kazandırdığını ifade etti.