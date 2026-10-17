Kurallara aykırı bozulabilir gıda taşımacılığı yapanlara 12 bin 758 lira ceza verilecek (Fotoğraf Yapay Zeka ile birleştirilmiştir)

KURALA UYMAYANA 12 BİN 758 LİRA CEZA

Buna göre, taşımacılık kurallarını ihlal eden "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma" kapsamında ATP İşletme Yetki Belgesi sahibine ve onay kuruluşuna 12 bin 758 lira idari para cezası uygulanacak.