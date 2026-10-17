Gıda taşımacılığında yeni dönem: Kuralları ihlal edenlere verilen 2 bin liralık ceza 12 bin 758 liraya çıkarıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasına ilişkin kuralları ihlal edenlere uygulanacak idari para cezalarını artırdı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, daha önce 2 bin lira olan ceza 12 bin 758 liraya yükseltildi. Yeni ceza tutarı, taşımacılık kurallarına aykırı hareket eden ATP İşletme Yetki Belgesi sahipleri ile onay kuruluşlarına uygulanacak.
Bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasına ilişkin kuralları ihlal edenlere uygulanan 2 bin liralık idari para cezası 12 bin 758 liraya yükseltildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasına ilişkin kurallara uymayanlara verilecek idari para cezaları yeniden düzenlendi.
KURALA UYMAYANA 12 BİN 758 LİRA CEZA
Buna göre, taşımacılık kurallarını ihlal eden "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma" kapsamında ATP İşletme Yetki Belgesi sahibine ve onay kuruluşuna 12 bin 758 lira idari para cezası uygulanacak.
Bozulabilir gıdaların taşımacılığında kullanılan özel nakliye ekipmanının mevzuata uygun olmaması durumunda, ATP İşletme Yetki Belgesi sahibi merkezler ve onay kuruluşunda yönetmeliğe aykırı bir durumun tespiti halinde de 12 bin 758 lira idari para cezası kesilecek.
Söz konusu cezalar daha önce 2 bin lira olarak uygulanıyordu.