Sel sularında araca tutunmaya çalıştı! Ayazağa'da kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'e ait kaydedilen son görüntüler ortaya çıktı. Derin'in sel sularında bir araca tutunmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına, Ciritoğulları'nın iş yerinden çıkışı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ciritoğulları'nın oğlu, 4 gündür haber alamadıkları babası için arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek görenlerin bilgi vermesini istedi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa'da yaşanan sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin'in kaydedilen son görüntülerine ulaşıldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Derin'in sel sularının içinde bir araca tutunmaya çalıştığı görüldü.
HAŞİM CİRİTOĞULLARI'NIN İŞ YERİNDEN ÇIKIŞI KAMERADA
Sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritoğulları'nın ise Seyrantepe'deki iş yerinden ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda Ciritoğulları'nın iş yerinden çıkışı yer aldı.
OĞLUNDAN YARDIM ÇAĞRISI: 4 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ
Haşim Ciritoğulları'nın oğlu Enes Ciritoğulları, babasından dört gündür haber alamadıklarını belirterek arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Çalışmaların geç başladığını ifade eden Ciritoğulları, umutla beklediklerini dile getirdi.
Enes Ciritoğulları, şu ifadeleri kullandı:
"Babamdan 4 gündür haber alamıyoruz. Çalışmalar hala devam ediyor. 4. günün sonunda başladı çalışmalar. Ama hala bir ümit, bir umutla bekliyoruz. Çalışmaları takip ediyoruz. Herhangi bir iz yok. Bugün Ayazağa başlangıcından dere köprüsünün altına kadar biz aradık. Gönüllü ekipler vardı, AFAD'ın ekipleri vardı. Dere çalışması yaptık. Köprünün Kağıthane tarafına giden tarafında da başka bir ekip arıyor şu anda. Sıkışabilme ihtimalleri var. Bir yere takılabilme ihtimalleri var. Ölü ya da diri cenazelerimizi istiyoruz. Üç kayıp şu an babamla birlikte. Bütün herkes kayıplarını arıyor. Görenlerin, duyanların tarafımıza bilgi vermesini istiyoruz"