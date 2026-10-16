Dündar Ziya Gültekin’in vefatının ardından Üsküdar’da yeni başkan vekili için seçim salı saat 10.00’da yapılacak
Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar’da yeni belediye başkan vekili seçilecek. Seçim, salı günü saat 10.00’da yapılacak.
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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yeni başkan vekilinin belirleneceği seçimin takvimi netleşti.
Üsküdar Belediye Meclisi, başkan vekili seçimi için salı günü saat 10.00'da toplanacak. Oylamayla Gültekin'in ardından görevi üstlenecek isim belirlenecek.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel