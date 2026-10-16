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Dündar Ziya Gültekin’in vefatının ardından Üsküdar’da yeni başkan vekili için seçim salı saat 10.00’da yapılacak

Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar’da yeni belediye başkan vekili seçilecek. Seçim, salı günü saat 10.00’da yapılacak.

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Dündar Ziya Gültekin’in vefatının ardından Üsküdar’da yeni başkan vekili için seçim salı saat 10.00’da yapılacak

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yeni başkan vekilinin belirleneceği seçimin takvimi netleşti.

Üsküdar Belediye Meclisi, başkan vekili seçimi için salı günü saat 10.00'da toplanacak. Oylamayla Gültekin'in ardından görevi üstlenecek isim belirlenecek.

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Dündar Ziya Gültekin’in vefatının ardından Üsküdar’da yeni başkan vekili için seçim salı saat 10.00’da yapılacak-2 Dündar Ziya Gültekin’in vefatının ardından Üsküdar’da yeni başkan vekili için seçim salı saat 10.00’da yapılacak-3 Dündar Ziya Gültekin’in vefatının ardından Üsküdar’da yeni başkan vekili için seçim salı saat 10.00’da yapılacak-4
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