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SPK’den 37 kişi hakkında suç duyurusu! Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji hisselerinde 2 yıl işlem yasağı kararı

SPK, Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İlgili kişi ve kuruluşlara 2 yıl işlem yasağı getirilirken 21 kişinin tüm lisansları iptal edilecek. Kurul, Şekerbank’ın sermaye artırımını onayladı, Hedef Portföy fonlarının tasfiye sürecini başlattı.

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SPK’den 37 kişi hakkında suç duyurusu! Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji hisselerinde 2 yıl işlem yasağı kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İlgili kişi ve kuruluşlara 2 yıl işlem yasağı getirilirken 21 kişinin tüm lisanslarının bu süre boyunca iptal edilmesi kararlaştırıldı. Kurul ayrıca sermaye artırımlarına onay verdi ve Hedef Portföy fonlarının tasfiye sürecini başlattı.

VİŞNE MADENCİLİK VE IŞIKLAR ENERJİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK, 16 Ekim 2026 tarihli ve 2026/70 sayılı haftalık bülteninde pay piyasalarına yönelik yaptırımları açıkladı. Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD) işlemleri nedeniyle 22, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO) işlemleri nedeniyle 15 kişi hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Vişne Madencilik (VSNMD) dosyasındaki 22 kişi:

Sıra
Ad Soyad
1
Emre TEZMEN
2
Gül Ayşe ÇOLAK
3
Emir Münir SARPYENER
4
Ertan AYDIN
5
Kerem ALKİN
6
Kadir BOY
7
Ali Rıza İNCEKARA
8
Alper ÖZTÜRK
9
Ümit YILMAZ
10
Haldün Saffet İNAL
11
Erdal YENİÇERİ
12
Erkan KİLİMCİ
13
İbrahim BEKÇİ
14
Ayşegül KAYA
15
Okan UZUNOĞLU
16
Yasemin YILMAZ
17
Mehmet Selim TUNÇBİLEK
18
Mustafa TERZİ
19
Ahmet Haluk GÜNER
20
Erdem ÖZKAN
21
Mehmet Ali GEDİK
22
Didem MURADOĞLU

Işıklar Enerji (IEYHO) dosyasındaki 15 kişi:

Sıra
Ad Soyad
1
Nusret ALTINBAŞ
2
Mücahit ACARALP
3
Çetin GENÇ
4
Seyit Tahir ÖZEK
5
Metin Kartal EMÜR
6
Osman SARAÇ
7
Fadimenur DEMİR
8
Gülsüm DOĞAN
9
Canan ÖZDEMİR
10
Konuralp ÖZKAN
11
Osman UÇAR
12
Serdar ALTINBAŞ
13
Zuhal TOPALOĞLU
14
Hakan AVDAN
15
Eren YEŞİLYURT

İKİ YIL İŞLEM YASAĞI VE LİSANS YAPTIRIMI

Kurul, ilgili kişi ve kuruluşlara yalnızca VSNMD ve IEYHO paylarında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdikleri işlemlerle sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Vişne Madencilik kapsamında işlem yasağı getirilen kuruluşlar:

Sıra
Kuruluş
Vişne Madencilik kapsamında işlem yasağı getirilen kuruluş
Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ
Vişne Madencilik kapsamında işlem yasağı getirilen kuruluş
Tera Portföy Yönetimi AŞ
Vişne Madencilik kapsamında işlem yasağı getirilen kuruluş
MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ
Vişne Madencilik kapsamında işlem yasağı getirilen kuruluş
Dilim Bilişim Teknolojileri Perakende Ticaret AŞ
Işıklar Enerji kapsamında işlem yasağı getirilen kuruluş
Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ

Daha önce 6 ay geçici işlem yasağı uygulanan Nusret ALTINBAŞ, Mücahit ACARALP ve Çetin GENÇ'in önceki yasak süreleri yeni yasak süresinden düşülecek.

İŞLEM YASAĞI SÜRESİNCE TÜM LİSANSLARI İPTAL EDİLECEK KİŞİLER İSE ŞÖYLE:

Vişne Madencilik kapsamında (12 kişi):

Sıra
Ad Soyad
1
Erdem ÖZKAN
2
Erkan KİLİMCİ
3
Gül Ayşe ÇOLAK
4
İbrahim BEKÇİ
5
Yasemin YILMAZ
6
Ali Rıza İNCEKARA
7
Alper ÖZTÜRK
8
Mehmet Selim TUNÇBİLEK
9
Ayşegül KAYA
10
Emir Münir SARPYENER
11
Okan UZUNOĞLU
12
Ümit YILMAZ

Işıklar Enerji kapsamında (9 kişi):

Sıra
Ad Soyad
1
Seyit Tahir ÖZEK
2
Metin Kartal EMÜR
3
Fadimenur DEMİR
4
Gülsüm DOĞAN
5
Canan ÖZDEMİR
6
Konuralp ÖZKAN
7
Osman UÇAR
8
Zuhal TOPALOĞLU
9
Hakan AVDAN

Söz konusu tedbirlerin, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında uygulanacağı bildirildi.

ŞEKERBANK VE MERCAN KİMYA'NIN SERMAYELERİ ARTIYOR

SPK, Şekerbank TAŞ'ın 2,5 milyar lira olan sermayesinin 1 milyar lira bedelli artırımla 3,5 milyar liraya çıkarılmasını onayladı.

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 190 milyon 370 bin 946 lira olan sermayesinin ise iç kaynaklardan karşılanmak üzere 380 milyon 741 bin 892 lira artırılarak 571 milyon 112 bin 838 liraya yükseltilmesine izin verildi.

YENİ FONLARA ONAY, HEDEF PORTFÖY'E TASFİYE KARARI

SPK, Akasya Portföy Yönetimi AŞ'nin borçlanma araçları, değişken, hisse senedi, para piyasası ve serbest şemsiye fonlarının kuruluşuna izin verdi.

Kurul ayrıca Büyükdemir Portföy Yönetimi AŞ'nin hisse senedi yoğun fonu, Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin üçüncü girişim sermayesi yatırım fonu ve Neo Portföy Yönetimi AŞ'nin 17'nci gayrimenkul yatırım fonuna ilişkin ihraç belgelerini onayladı.

Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların tasfiye işlemlerine başlanmasına da karar verildi. Tasfiye süreci, daha önce A1 Capital Portföy Yönetimi, Bulls Portföy Yönetimi ve Pardus Portföy Yönetimi tarafından kurulan fonlar için belirlenen esaslara göre yürütülecek.

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