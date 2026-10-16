SPK’den 37 kişi hakkında suç duyurusu! Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji hisselerinde 2 yıl işlem yasağı kararı
SPK, Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İlgili kişi ve kuruluşlara 2 yıl işlem yasağı getirilirken 21 kişinin tüm lisansları iptal edilecek. Kurul, Şekerbank’ın sermaye artırımını onayladı, Hedef Portföy fonlarının tasfiye sürecini başlattı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İlgili kişi ve kuruluşlara 2 yıl işlem yasağı getirilirken 21 kişinin tüm lisanslarının bu süre boyunca iptal edilmesi kararlaştırıldı. Kurul ayrıca sermaye artırımlarına onay verdi ve Hedef Portföy fonlarının tasfiye sürecini başlattı.
VİŞNE MADENCİLİK VE IŞIKLAR ENERJİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
SPK, 16 Ekim 2026 tarihli ve 2026/70 sayılı haftalık bülteninde pay piyasalarına yönelik yaptırımları açıkladı. Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD) işlemleri nedeniyle 22, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO) işlemleri nedeniyle 15 kişi hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Vişne Madencilik (VSNMD) dosyasındaki 22 kişi:
Işıklar Enerji (IEYHO) dosyasındaki 15 kişi:
İKİ YIL İŞLEM YASAĞI VE LİSANS YAPTIRIMI
Kurul, ilgili kişi ve kuruluşlara yalnızca VSNMD ve IEYHO paylarında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdikleri işlemlerle sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Vişne Madencilik kapsamında işlem yasağı getirilen kuruluşlar:
Daha önce 6 ay geçici işlem yasağı uygulanan Nusret ALTINBAŞ, Mücahit ACARALP ve Çetin GENÇ'in önceki yasak süreleri yeni yasak süresinden düşülecek.
İŞLEM YASAĞI SÜRESİNCE TÜM LİSANSLARI İPTAL EDİLECEK KİŞİLER İSE ŞÖYLE:
Vişne Madencilik kapsamında (12 kişi):
Işıklar Enerji kapsamında (9 kişi):
Söz konusu tedbirlerin, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında uygulanacağı bildirildi.
ŞEKERBANK VE MERCAN KİMYA'NIN SERMAYELERİ ARTIYOR
SPK, Şekerbank TAŞ'ın 2,5 milyar lira olan sermayesinin 1 milyar lira bedelli artırımla 3,5 milyar liraya çıkarılmasını onayladı.
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 190 milyon 370 bin 946 lira olan sermayesinin ise iç kaynaklardan karşılanmak üzere 380 milyon 741 bin 892 lira artırılarak 571 milyon 112 bin 838 liraya yükseltilmesine izin verildi.
YENİ FONLARA ONAY, HEDEF PORTFÖY'E TASFİYE KARARI
SPK, Akasya Portföy Yönetimi AŞ'nin borçlanma araçları, değişken, hisse senedi, para piyasası ve serbest şemsiye fonlarının kuruluşuna izin verdi.
Kurul ayrıca Büyükdemir Portföy Yönetimi AŞ'nin hisse senedi yoğun fonu, Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin üçüncü girişim sermayesi yatırım fonu ve Neo Portföy Yönetimi AŞ'nin 17'nci gayrimenkul yatırım fonuna ilişkin ihraç belgelerini onayladı.
Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların tasfiye işlemlerine başlanmasına da karar verildi. Tasfiye süreci, daha önce A1 Capital Portföy Yönetimi, Bulls Portföy Yönetimi ve Pardus Portföy Yönetimi tarafından kurulan fonlar için belirlenen esaslara göre yürütülecek.
Cumartesi 21.00 ile 24.00 arasına dikkat
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