Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İlgili kişi ve kuruluşlara 2 yıl işlem yasağı getirilirken 21 kişinin tüm lisanslarının bu süre boyunca iptal edilmesi kararlaştırıldı. Kurul ayrıca sermaye artırımlarına onay verdi ve Hedef Portföy fonlarının tasfiye sürecini başlattı.

VİŞNE MADENCİLİK VE IŞIKLAR ENERJİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK, 16 Ekim 2026 tarihli ve 2026/70 sayılı haftalık bülteninde pay piyasalarına yönelik yaptırımları açıkladı. Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD) işlemleri nedeniyle 22, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO) işlemleri nedeniyle 15 kişi hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Vişne Madencilik (VSNMD) dosyasındaki 22 kişi:

Sıra Ad Soyad 1 Emre TEZMEN 2 Gül Ayşe ÇOLAK 3 Emir Münir SARPYENER 4 Ertan AYDIN 5 Kerem ALKİN 6 Kadir BOY 7 Ali Rıza İNCEKARA 8 Alper ÖZTÜRK 9 Ümit YILMAZ 10 Haldün Saffet İNAL 11 Erdal YENİÇERİ 12 Erkan KİLİMCİ 13 İbrahim BEKÇİ 14 Ayşegül KAYA 15 Okan UZUNOĞLU 16 Yasemin YILMAZ 17 Mehmet Selim TUNÇBİLEK 18 Mustafa TERZİ 19 Ahmet Haluk GÜNER 20 Erdem ÖZKAN 21 Mehmet Ali GEDİK 22 Didem MURADOĞLU

Işıklar Enerji (IEYHO) dosyasındaki 15 kişi:

Sıra Ad Soyad 1 Nusret ALTINBAŞ 2 Mücahit ACARALP 3 Çetin GENÇ 4 Seyit Tahir ÖZEK 5 Metin Kartal EMÜR 6 Osman SARAÇ 7 Fadimenur DEMİR 8 Gülsüm DOĞAN 9 Canan ÖZDEMİR 10 Konuralp ÖZKAN 11 Osman UÇAR 12 Serdar ALTINBAŞ 13 Zuhal TOPALOĞLU 14 Hakan AVDAN 15 Eren YEŞİLYURT

İKİ YIL İŞLEM YASAĞI VE LİSANS YAPTIRIMI

Kurul, ilgili kişi ve kuruluşlara yalnızca VSNMD ve IEYHO paylarında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdikleri işlemlerle sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Vişne Madencilik kapsamında işlem yasağı getirilen kuruluşlar:

Sıra Kuruluş Vişne Madencilik kapsamında işlem yasağı getirilen kuruluş Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ Vişne Madencilik kapsamında işlem yasağı getirilen kuruluş Tera Portföy Yönetimi AŞ Vişne Madencilik kapsamında işlem yasağı getirilen kuruluş MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ Vişne Madencilik kapsamında işlem yasağı getirilen kuruluş Dilim Bilişim Teknolojileri Perakende Ticaret AŞ Işıklar Enerji kapsamında işlem yasağı getirilen kuruluş Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ

Daha önce 6 ay geçici işlem yasağı uygulanan Nusret ALTINBAŞ, Mücahit ACARALP ve Çetin GENÇ'in önceki yasak süreleri yeni yasak süresinden düşülecek.

İŞLEM YASAĞI SÜRESİNCE TÜM LİSANSLARI İPTAL EDİLECEK KİŞİLER İSE ŞÖYLE:

Vişne Madencilik kapsamında (12 kişi):

Sıra Ad Soyad 1 Erdem ÖZKAN 2 Erkan KİLİMCİ 3 Gül Ayşe ÇOLAK 4 İbrahim BEKÇİ 5 Yasemin YILMAZ 6 Ali Rıza İNCEKARA 7 Alper ÖZTÜRK 8 Mehmet Selim TUNÇBİLEK 9 Ayşegül KAYA 10 Emir Münir SARPYENER 11 Okan UZUNOĞLU 12 Ümit YILMAZ

Işıklar Enerji kapsamında (9 kişi):

Sıra Ad Soyad 1 Seyit Tahir ÖZEK 2 Metin Kartal EMÜR 3 Fadimenur DEMİR 4 Gülsüm DOĞAN 5 Canan ÖZDEMİR 6 Konuralp ÖZKAN 7 Osman UÇAR 8 Zuhal TOPALOĞLU 9 Hakan AVDAN

Söz konusu tedbirlerin, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında uygulanacağı bildirildi.

ŞEKERBANK VE MERCAN KİMYA'NIN SERMAYELERİ ARTIYOR

SPK, Şekerbank TAŞ'ın 2,5 milyar lira olan sermayesinin 1 milyar lira bedelli artırımla 3,5 milyar liraya çıkarılmasını onayladı.

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 190 milyon 370 bin 946 lira olan sermayesinin ise iç kaynaklardan karşılanmak üzere 380 milyon 741 bin 892 lira artırılarak 571 milyon 112 bin 838 liraya yükseltilmesine izin verildi.

YENİ FONLARA ONAY, HEDEF PORTFÖY'E TASFİYE KARARI

SPK, Akasya Portföy Yönetimi AŞ'nin borçlanma araçları, değişken, hisse senedi, para piyasası ve serbest şemsiye fonlarının kuruluşuna izin verdi.

Kurul ayrıca Büyükdemir Portföy Yönetimi AŞ'nin hisse senedi yoğun fonu, Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin üçüncü girişim sermayesi yatırım fonu ve Neo Portföy Yönetimi AŞ'nin 17'nci gayrimenkul yatırım fonuna ilişkin ihraç belgelerini onayladı.

Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların tasfiye işlemlerine başlanmasına da karar verildi. Tasfiye süreci, daha önce A1 Capital Portföy Yönetimi, Bulls Portföy Yönetimi ve Pardus Portföy Yönetimi tarafından kurulan fonlar için belirlenen esaslara göre yürütülecek.

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