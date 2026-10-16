33 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle yürütülen çalışmalar, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, planlı çalışmalar sonucunda şüphelilerin faaliyetlerinin tespit edildiği ve elde edilen bulgular doğrultusunda 33 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR SİTELERİNE İMKAN SAĞLADILAR

Yürütülen incelemelerde, şüphelilerin ülke genelinde örgütlü şekilde hareket ederek çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları tespit edildi.

Söz konusu sitelerin faaliyetlerini kolaylaştırdığı belirlenen şüphelilerin, yasa dışı bahis organizasyonlarının işleyişine destek verdiği değerlendirildi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN BANKA HESABI VE GSM HATTI TOPLADILAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin üçüncü kişilerden banka hesapları ve GSM hatları topladığı da belirlendi. Şüphelilerin ayrıca para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, bu tespitler doğrultusunda 119 şüpheliye yönelik 33 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Bakanlık, operasyonda görev alan polisleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığını ve çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.