Fransa'da daha iyi eğitim koşulları isteyen liseliler, yürüyüş sırasında silahlı tehditle karşı karşıya kaldı. Lyon'da pencereden İsrail bayrağı salladıktan sonra göstericilere silah doğrultan 61 yaşındaki siyonist kadın hakkında verilen hapis cezası ertelendi.

İsrail bayrağı sallayıp liselilere silah doğrulttu. (Foto ekran görüntüsü)

PENCEREDEN ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALDI

Olay, 8 Ekim'de Bron'dan Lyon'un 8. bölgesine ilerleyen öğrenci kortejinin geçişi sırasında yaşandı. Bir binanın üçüncü katındaki pencereye çıkan iki kadın, aralarında Filistin destekçilerinin de bulunduğu göstericilere İsrail bayrağı sallayarak hakaret içeren el hareketleri yaptı.

Yerel basının olay yerinden aktardığı bilgilere göre, karşılıklı tepkilerle gerilim yükseldi. Bazı göstericiler binanın önüne yönelerek taş atarken, penceredeki kadınlardan biri korteje silah doğrulttu.

SİLAHLI TEHDİDE ERTELENMİŞ HAPİS

Olaydan iki gün sonra, 10 Ekim'de gözaltına alınan kadın, 12 Ekim'de yargılandı. Suçunu kabul ettiği yargılama usulü kapsamında mahkeme karşısına çıkan kadına 8 ay ertelenmiş hapis cezası verildi.

Mahkeme ayrıca kadının 5 yıl boyunca silah bulundurmasını ve taşımasını yasakladı. Lyon Savcılığı, öğrencileri tehdit etmek için kullanılan silahın türüne ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Liselileri silahla tehdit eden kadına 8 ay ertelenmiş hapis. (Foto ekran görüntüsü)

ÖĞRENCİLERİN TALEBİ DAHA İYİ EĞİTİM

Fransa'da yaklaşık bir aydır devam eden lise eylemlerinde öğrenciler, eğitimde kaynak yetersizliğine, kalabalık sınıflara ve okul binalarındaki sorunlara tepki gösteriyor.

Lyon'da da okul girişlerindeki ablukalar ve yürüyüşlerle sürdürülen gösterilerde, eğitim taleplerinin yanı sıra Filistin'e destek sloganları atılıyor.

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