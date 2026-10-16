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Kocaeli’de sele kapılan eski Yaylacık Muhtarı Mustafa Gedikli’nin cansız bedeni bulundu: Aracı 2 kilometre sürüklenmişti

Kocaeli’de 15 Ekim’de aracı sel sularına kapılan eski Yaylacık Muhtarı Mustafa Gedikli’den acı haber geldi. Eşine “Arabayı alıp geleyim” diyerek barakadan ayrılan Gedikli’nin cansız bedenine ulaşıldı.

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Kocaeli’de sele kapılan eski Yaylacık Muhtarı Mustafa Gedikli’nin cansız bedeni bulundu: Aracı 2 kilometre sürüklenmişti

Olay, sabaha karşı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte tarlalarındaki barakada kalan Mustafa Gedikli, yoğun yağışın ardından evlerine dönmek istedi. Eşine, "Arabayı alıp geleyim, öyle eve geçelim" diyerek barakadan ayrılan Gedikli'den bir süre haber alınamadı. Bunun üzerine eşi, durumu ekiplere bildirdi.

“Arabayı alıp geleyim” diyerek ayrıldı, sel sularına kapıldı.“Arabayı alıp geleyim” diyerek ayrıldı, sel sularına kapıldı.

ARACI DERE YATAĞINDA BULUNDU

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle Gedikli'nin kullandığı aracın taşkın sularına kapıldığı belirlendi. Araç, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş hâlde bulundu.

AFAD, polis, sağlık ekipleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile İyilik ve Yaşam Derneği ekiplerinin katıldığı çalışmalar sonucunda Gedikli'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Mustafa Gedikli’nin aracı 2 kilometre uzakta ters dönmüş hâlde bulundu.Mustafa Gedikli’nin aracı 2 kilometre uzakta ters dönmüş hâlde bulundu.

"YAĞMUR ŞİDDETLENİNCE EVİNE GİTMEK İSTEMİŞ"

Bölgede yaşayan Göksel Öztonga, Gedikli'nin eşiyle birlikte tarlalarındaki barakada kaldığını belirterek, "Kendisinin baraka gibi bir yapısı vardı. Sanırım eşi ile birlikte akşam orada kalmışlar. Yağmur çok şiddetlenince aracını alıp evine çıkmak istemiş. Aracı ile birlikte dere yatağına düşmüş. Eşi kendisinin içinde olduğunu söylüyor ve ihbarda bulunuyor. Kamera kayıtlarında suda birinin gittiği söyleniyor" dedi.

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Kocaeli’de sele kapılan eski Yaylacık Muhtarı Mustafa Gedikli’nin cansız bedeni bulundu: Aracı 2 kilometre sürüklenmişti-3 Kocaeli’de sele kapılan eski Yaylacık Muhtarı Mustafa Gedikli’nin cansız bedeni bulundu: Aracı 2 kilometre sürüklenmişti-4 Kocaeli’de sele kapılan eski Yaylacık Muhtarı Mustafa Gedikli’nin cansız bedeni bulundu: Aracı 2 kilometre sürüklenmişti-5
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