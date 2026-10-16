İstanbul Eyüpsultan'da park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın kameraya yansıdı. Eyüpsultan'da elektrikli otomobil alev alev yandı! PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Olay, Eyüpsultan ilçesindeki Alibeyköy Cep Otogarı önünde meydana geldi. Park halinde bulunan elektrikli otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede yoğunlaşan dumanların yerini alevlere bırakması üzerine çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

Eyüpsultan'da elektrikli otomobil yandı (Foto: ahaber.com.tr - Takvim Fotoğraf Arşivi) İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Yangın nedeniyle polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. İtfaiye ekipleri ise alevlerin sardığı elektrikli otomobilin batarya ve motor bölümünde yoğun söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.