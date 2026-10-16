Eyüpsultan'da park halindeki elektrikli otomobil alev alev yandı! Korku dolu anlar kameraya yansıdı
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Alibeyköy Cep Otogarı yakınlarında park halindeki elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden olurken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Eyüpsultan'da park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın kameraya yansıdı.Eyüpsultan'da elektrikli otomobil alev alev yandı!
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN DUMANLAR YÜKSELDİ
Olay, Eyüpsultan ilçesindeki Alibeyköy Cep Otogarı önünde meydana geldi. Park halinde bulunan elektrikli otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
Kısa sürede yoğunlaşan dumanların yerini alevlere bırakması üzerine çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.
İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI
Yangın nedeniyle polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.
İtfaiye ekipleri ise alevlerin sardığı elektrikli otomobilin batarya ve motor bölümünde yoğun söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin etkisiyle elektrikli otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olay nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Alibeyköy Cep Otogarı yakınlarında park halindeki Skywell marka elektrikli otomobilin alevlere teslim olduğu ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.