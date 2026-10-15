Türkiye genelinde emniyet ve jandarma ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarına karşı yürüttükleri kararlı mücadeleyi sürdürüyor. Nevşehir, Osmaniye, Sinop ve Hatay'da peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda organize suç şebekeleri hedef alındı.