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Türkiye genelinde fuhuş çetelerine operasyon: Çocukları ağa çekmişler! 16 kadın kurtarıldı

Ekonomik zorluk çeken kişileri ağlarına düşürerek haksız kazanç sağlayan fuhuş şebekelerine yönelik Nevşehir, Osmaniye, Sinop ve Hatay'da peş peşe operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu belirlenen adreslere yapılan baskınlarda toplam 53 şüpheli yakalandı, 16 kadın kurtarıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para, altın ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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Türkiye genelinde fuhuş çetelerine operasyon: Çocukları ağa çekmişler! 16 kadın kurtarıldı

Türkiye genelinde emniyet ve jandarma ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarına karşı yürüttükleri kararlı mücadeleyi sürdürüyor. Nevşehir, Osmaniye, Sinop ve Hatay'da peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda organize suç şebekeleri hedef alındı.

NEVŞEHİR MERKEZLİ 9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak çalışma başlatıldı.

Nevşehir merkezli olarak Kayseri, Antalya, İstanbul, Ankara, Sakarya, Aksaray, Eskişehir ve Bolu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Türkiye genelinde dört farklı ilde yürütülen fuhuş operasyonlarında güvenlik güçleri organize suç örgütlerine geçit vermedi. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'dan alınmıştır)Türkiye genelinde dört farklı ilde yürütülen fuhuş operasyonlarında güvenlik güçleri organize suç örgütlerine geçit vermedi. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'dan alınmıştır)

Gerçekleştirilen baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş amacıyla çalıştırıldığı tespit edilen 16 mağdur kadın kurtarıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, döviz, altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Nevşehir, Osmaniye, Sinop ve Hatay merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturmalar kapsamında fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Nevşehir, Osmaniye, Sinop ve Hatay merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturmalar kapsamında fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARI FUHUŞA SÜRÜKLEMİŞLER

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri" belirlenen 7 zanlıyı yakalamak için operasyon düzenledi.

Bulundukları adreslerde gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü, "mağdur yaşı küçük şahsa yönelik fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçlarını işledikleri gerekçesiyle çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir merkezli 9 ildeki operasyonda 29 kişi yakalanırken, Sinop'ta yaşı küçük mağdura yönelik suç işleyen 3 zanlı tutuklandı. Nevşehir merkezli 9 ildeki operasyonda 29 kişi yakalanırken, Sinop'ta yaşı küçük mağdura yönelik suç işleyen 3 zanlı tutuklandı.

OSMANİYE'DE 8 ZANLI TUTUKLANDI

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ekonomik ve sosyal açıdan zor durumda bulunan kişileri maddi sıkıntılarından faydalanarak fuhşa yönlendiren şebekeyi takibe aldı.

Komisyon karşılığında gelir elde ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik 9 Ekim'de13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki 9 ili kapsayan baskınlarda 16 mağdur kadın kurtarılırken, ülke genelindeki denetimlerde toplam 53 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki 9 ili kapsayan baskınlarda 16 mağdur kadın kurtarılırken, ülke genelindeki denetimlerde toplam 53 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi,

5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlar neticesinde 16 mağdur kadın çetelerin elinden kurtarıldı, suçtan elde edilen yüklü miktarda haksız kazanca el konuldu.Operasyonlar neticesinde 16 mağdur kadın çetelerin elinden kurtarıldı, suçtan elde edilen yüklü miktarda haksız kazanca el konuldu.

HATAY'DA AZERBAYCAN UYRUKLU ZANLIYA DEPORT

Hatay'ın Antakya ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla polis ekipleri tarafından 12 Ekim'de Serinyol Mahallesi'nde denetimler gerçekleştirildi.

Kontrollerde N.S., S.Ç. ve T.X. isimli şahısların fuhşa teşvik, aracılık ve imkan sağlama suçunu işlediği belirlendi.

Ülke genelindeki denetimlerde toplam 53 şüpheli gözaltına alındı. Ülke genelindeki denetimlerde toplam 53 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimler kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen şahıslara toplam 23 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Azerbaycan vatandaşı 1 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Operasyonlarda yüklü miktarda döviz, altın ve dijital materyal ele geçirildi.Operasyonlarda yüklü miktarda döviz, altın ve dijital materyal ele geçirildi.

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Faruk Arslan
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