Türkiye genelinde fuhuş çetelerine operasyon: Çocukları ağa çekmişler! 16 kadın kurtarıldı
Ekonomik zorluk çeken kişileri ağlarına düşürerek haksız kazanç sağlayan fuhuş şebekelerine yönelik Nevşehir, Osmaniye, Sinop ve Hatay'da peş peşe operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu belirlenen adreslere yapılan baskınlarda toplam 53 şüpheli yakalandı, 16 kadın kurtarıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para, altın ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Türkiye genelinde emniyet ve jandarma ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarına karşı yürüttükleri kararlı mücadeleyi sürdürüyor. Nevşehir, Osmaniye, Sinop ve Hatay'da peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda organize suç şebekeleri hedef alındı.
NEVŞEHİR MERKEZLİ 9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak çalışma başlatıldı.
Nevşehir merkezli olarak Kayseri, Antalya, İstanbul, Ankara, Sakarya, Aksaray, Eskişehir ve Bolu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş amacıyla çalıştırıldığı tespit edilen 16 mağdur kadın kurtarıldı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, döviz, altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARI FUHUŞA SÜRÜKLEMİŞLER
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri" belirlenen 7 zanlıyı yakalamak için operasyon düzenledi.
Bulundukları adreslerde gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü, "mağdur yaşı küçük şahsa yönelik fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçlarını işledikleri gerekçesiyle çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OSMANİYE'DE 8 ZANLI TUTUKLANDI
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ekonomik ve sosyal açıdan zor durumda bulunan kişileri maddi sıkıntılarından faydalanarak fuhşa yönlendiren şebekeyi takibe aldı.
Komisyon karşılığında gelir elde ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik 9 Ekim'de13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi,
5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HATAY'DA AZERBAYCAN UYRUKLU ZANLIYA DEPORT
Hatay'ın Antakya ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla polis ekipleri tarafından 12 Ekim'de Serinyol Mahallesi'nde denetimler gerçekleştirildi.
Kontrollerde N.S., S.Ç. ve T.X. isimli şahısların fuhşa teşvik, aracılık ve imkan sağlama suçunu işlediği belirlendi.
Denetimler kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen şahıslara toplam 23 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca Azerbaycan vatandaşı 1 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.