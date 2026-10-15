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Halk TV yazarı Bahadır Özgür hakkında gözaltı kararı! Gizlilik ihlali suçlaması

Gazeteci Bahadır Özgür, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Özgür, emniyete götürüldü.

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Halk TV yazarı Bahadır Özgür hakkında gözaltı kararı! Gizlilik ihlali suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kritik bir soruşturmada flaş bir operasyon gerçekleştirildi.

Halk TV yazarı Bahadır Özgür, yürütülen fon soruşturması kapsamında "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla gözaltına alındı.


OPERASYONUN DETAYLARI

Gözaltı kararı: Başsavcılık koordinesinde yürütülen fon soruşturması dosyasına ilişkin gizlilik kararlarının ihlal edildiğinin tespiti üzerine Bahadır Özgür hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyete götürüldü: Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Özgür, sorgulanmak üzere emniyete sevk edildi.

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