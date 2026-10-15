İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kritik bir soruşturmada flaş bir operasyon gerçekleştirildi.

Halk TV yazarı Bahadır Özgür, yürütülen fon soruşturması kapsamında "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla gözaltına alındı.



OPERASYONUN DETAYLARI



Gözaltı kararı: Başsavcılık koordinesinde yürütülen fon soruşturması dosyasına ilişkin gizlilik kararlarının ihlal edildiğinin tespiti üzerine Bahadır Özgür hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyete götürüldü: Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Özgür, sorgulanmak üzere emniyete sevk edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bahadır Özgür