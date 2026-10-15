İstanbul genelinde hayatı felç eden şiddetli sağanak yağışın ardından Sarıyer'den korkunç görüntüler geldi. Ormanlık alandan inen sel suları bir evin çatısını basarak metrelerce yükseklikten aşağı aktı. Ev sakinlerine dehşeti yaşatan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ormandan indi, çatıyı aştı! Sarıyer'deki sel dehşeti cep telefonu kamerasında

Kentin birçok noktasını göle çeviren sağanak yağış, Sarıyer ve çevresinde de büyük su baskınlarına yol açtı. Yağışın ardından yamaçlardan inen çamurlu sel suları, yerleşim yerlerine doğru akarak evlerde ve sokaklarda büyük mağduriyet oluşturdu.

Olayı videoya alan kişinin şaşkınlığı da gündem oldu.

SEL İNDİ, ÇATIDAN ŞELALE GİBİ AKTI

Sarıyer'de köraydedilen güntülerde, ormanlık alandan gelen kuvvetli sel suyunun bir müstakil evin çatısına ulaştığı ve çatının üzerinden adeta bir şelale gibi aşağı süzüldü görüldü. Suyun debisi ve hızı mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

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