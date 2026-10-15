MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , İstanbul'da etkili olan yoğun yağışın yol açtığı sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sel felaketi için taziye mesajı. (Foto: AA)

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da etkili olan yoğun yağışın yol açtığı sel ve su baskınlarının, şehir hayatını ve vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti.

Yağışın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri aldığını bildiren Devlet Bahçeli, müdahale ve koordinasyon çalışmalarının bütün imkanlarla sürdürüldüğünü ifade etti.

Bahçeli, Türkiye'nin geçmişte karşı karşıya kaldığı birçok zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayarak, "Bu zor günler de devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakılacaktır. Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, yaralarımızı sarmadaki en büyük gücümüz olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Bahçeli, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, yaraların hızla sarılması ve hayatın normale dönmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da etkili olan yoğun yağışın getirdiği selin sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İstanbul'umuza ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu vesileyle sahada fedakarca görev yapan tüm kamu personelimize, arama-kurtarma ekiplerimize, sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyorum. Cenab-ı Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."