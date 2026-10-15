"Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK) tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM: MEHMET ALİ YÜKSEL KİMDİR?

CHP Genel Başkanı başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla bu göreve atanmıştır.

Mehmet Ali Yüksel'in CHP içerisindeki kronolojik siyasi geçmişi şu şekildedir:



• 2001: CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanı olarak görev yaptı.

• 2015 - 2019: CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

• 14 Mayıs 2023: Genel Seçimlerde CHP İstanbul 2. Bölge 14. sıra Milletvekili Adayı oldu ancak partinin o bölgeden 8 milletvekili çıkarması nedeniyle Meclis'e giremedi.

• 16 Mayıs 2023: 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tur sürecinde, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından "Siyasi İşler ve Seçim Propagandası" konularından sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak atandı.

• 15 Ekim 2026: CHP MYK kararı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamasıyla resmen CHP İstanbul İl Başkanı oldu.

Mehmet Ali Yüksel

Gürsel Tekin

CHP