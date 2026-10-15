CHP’nin İstanbul İl Başkanı değişti! Mehmet Ali Yüksel için MYK kararı tebliğ edildi
Son dakika haberi: CHP’de İstanbul İl Başkanlığı görevinde değişikliğe gidildi. MYK kararıyla Gürsel Tekin’in yerine Mehmet Ali Yüksel görevlendirilirken kararı Müslim Sarı duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde genel başkan başdanışmanlığı yapan Yüksel’in yeni görevi bugün tebliğ edildi.
Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevlendirme kararının bugün kendilerine tebliğ edildiğini bildirdi.
MÜSLİM SARI'DAN GÜRSEL TEKİN'E TEŞEKKÜR
Müslim Sarı, açıklamasında Gürsel Tekin'e partideki çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek yeni görevlendirme kararının İstanbul örgütü için hayırlı olmasını diledi.
Sarı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK) tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir.
Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz.
Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel'e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun."
KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM: MEHMET ALİ YÜKSEL KİMDİR?
CHP Genel Başkanı başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla bu göreve atanmıştır.
Mehmet Ali Yüksel'in CHP içerisindeki kronolojik siyasi geçmişi şu şekildedir:
• 2001: CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanı olarak görev yaptı.
• 2015 - 2019: CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.
• 14 Mayıs 2023: Genel Seçimlerde CHP İstanbul 2. Bölge 14. sıra Milletvekili Adayı oldu ancak partinin o bölgeden 8 milletvekili çıkarması nedeniyle Meclis'e giremedi.
• 16 Mayıs 2023: 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tur sürecinde, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından "Siyasi İşler ve Seçim Propagandası" konularından sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak atandı.
• 15 Ekim 2026: CHP MYK kararı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamasıyla resmen CHP İstanbul İl Başkanı oldu.